В печени сидит: как пластик разрушает ваш орган

Наночастицы пластика мешают печени правильно перерабатывать сахар

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Сегодня считают, что люди по всему миру вдыхают и проглатывают больше микропластика, чем когда-либо ранее в истории наблюдений. Ученые выяснили, что потребление этих частиц выросло в шесть раз с 1990-го.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

Нагрев и горячая вода — это самые плохие сценарии для попадания пластика в организм, ведь они значительно облегчают выделение микропластиков из повседневных пластиковых вещей, отмечают эксперты.

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Пластик содержит токсичные химические вещества (например, бисфенолы), которые выделяются в пищу и воду, особенно при нагревании. Они попадают в печень — главный фильтр организма, вызывают воспаление, ухудшают обмен веществ и повышают риск развития жировой болезни и повреждения клеток.

Употребление наночастиц полистирена приводит к нарушению толерантности к глюкозе и признакам повреждения печени. Эти результаты подтверждают предварительные выводы о токсичности нанопластика для организма.

Раньше мы писали о признаках, если ваша печень требует внимания. Больше об этом читайте в новости.

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