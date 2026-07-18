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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

В печени сидит: как пластик разрушает ваш орган

Микроскопические частицы пластика, содержащиеся в продуктах питания и напитках, способны наносить вред печени и нарушать обмен веществ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Наночастицы пластика мешают печени правильно перерабатывать сахар

Наночастицы пластика мешают печени правильно перерабатывать сахар

Сегодня считают, что люди по всему миру вдыхают и проглатывают больше микропластика, чем когда-либо ранее в истории наблюдений. Ученые выяснили, что потребление этих частиц выросло в шесть раз с 1990-го.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

Нагрев и горячая вода — это самые плохие сценарии для попадания пластика в организм, ведь они значительно облегчают выделение микропластиков из повседневных пластиковых вещей, отмечают эксперты.

Пластик содержит токсичные химические вещества (например, бисфенолы), которые выделяются в пищу и воду, особенно при нагревании. Они попадают в печень — главный фильтр организма, вызывают воспаление, ухудшают обмен веществ и повышают риск развития жировой болезни и повреждения клеток.

Употребление наночастиц полистирена приводит к нарушению толерантности к глюкозе и признакам повреждения печени. Эти результаты подтверждают предварительные выводы о токсичности нанопластика для организма.

Раньше мы писали о признаках, если ваша печень требует внимания. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
205
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