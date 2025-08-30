В печени женщины рос ребенок: что известно о редком случае

Беременность / © pixabay.com

В редком медицинском случае из Буландшахра, штат Уттар-Прадеш, Индия, у 30-летней женщины, испытывавшей сильную боль в животе, внутри печени обнаружили 12-недельный плод.

Об этом сообщает TOI.

Врачи подтвердили необычный диагноз с помощью МРТ, идентифицировав состояние как печеночную внематочную беременность. Это состояние встречается только у 0,03% всех внематочных беременностей и считается медицински нежизнеспособным. Беременность была прервана, чтобы защитить жизнь женщины.

Что такое печеночная внематочная беременность

Внематочная беременность возникает, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется вне матки, чаще всего в маточной трубе. Печеночная внематочная беременность — это редкая форма, когда эмбрион прикрепляется к поверхности печени. Согласно имеющейся медицинской литературе, за несколько десятилетий в мире было задокументировано менее двух десятков таких случаев.

Печень не имеет структурной среды, необходимой для поддержания беременности. В результате эмбрион не может нормально развиваться и это состояние становится опасным для жизни, если его не лечить на ранней стадии.

Что влечет за собой беременность в печени

Печеночная внематочная беременность возникает вследствие аномального пути движения оплодотворенной яйцеклетки. Вместо того чтобы достичь матки, эмбрион перемещается в брюшную полость и прикрепляется к печени. К этому состоянию могут привести следующие факторы:

Заблокированы или повреждены фаллопиевые трубы

История инфекций органов малого таза или операций, изменяющих нормальные репродуктивные пути

Использование вспомогательных репродуктивных методов, таких как ЭКО

Медицинские эксперты говорят, что точные причины внематочной беременности с нарушением функции печени остаются непонятными из-за редкости этого состояния.

Симптомы внематочной беременности с нарушением функции печени

Симптомы внематочной беременности, вызванные печенью, часто путают с другими заболеваниями брюшной полости или печени. Среди распространенных признаков:

Боль в верхней части живота или правой стороне у печени

Вагинальное кровотечение или кровянистые выделения

Тошнота и рвота

Внезапная острая боль из-за разрыва

Признаки внутреннего кровотечения, такие как головокружение, обморок или низкое кровяное давление

Симптомы могут развиваться медленно в течение нескольких дней или недель и могут быть спутаны с такими состояниями как заболевание желчного пузыря или инфекция печени.

Риски внематочной беременности с нарушением функции печени

Эта форма внематочной беременности особенно опасна, поскольку печень содержит густую сеть кровеносных сосудов. По мере роста эмбриона существует риск разрыва этих сосудов, что приводит к:

Сильное внутреннее кровотечение

Шок, угрожающий жизни, из-за потери крови

Сложные хирургические проблемы с удалением эмбриона из жизненно важного органа

Раннее выявление сложно, а задержка в диагностике может привести к серьезным осложнениям.

Печеночная внематочная беременность — это редкое, но критическое состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В этом случае женщина выжила после медицинского вмешательства, но эксперты отмечают, что необычную боль в животе во время беременности не следует игнорировать.

