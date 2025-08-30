ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
187
Время на прочтение
3 мин

В печени женщины рос ребенок: что известно о редком случае

Редкая форма внематочной беременности угрожала жизни женщины.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько
Беременность

Беременность / © pixabay.com

В редком медицинском случае из Буландшахра, штат Уттар-Прадеш, Индия, у 30-летней женщины, испытывавшей сильную боль в животе, внутри печени обнаружили 12-недельный плод.

Об этом сообщает TOI.

Врачи подтвердили необычный диагноз с помощью МРТ, идентифицировав состояние как печеночную внематочную беременность. Это состояние встречается только у 0,03% всех внематочных беременностей и считается медицински нежизнеспособным. Беременность была прервана, чтобы защитить жизнь женщины.

Что такое печеночная внематочная беременность

Внематочная беременность возникает, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется вне матки, чаще всего в маточной трубе. Печеночная внематочная беременность — это редкая форма, когда эмбрион прикрепляется к поверхности печени. Согласно имеющейся медицинской литературе, за несколько десятилетий в мире было задокументировано менее двух десятков таких случаев.

Печень не имеет структурной среды, необходимой для поддержания беременности. В результате эмбрион не может нормально развиваться и это состояние становится опасным для жизни, если его не лечить на ранней стадии.

Что влечет за собой беременность в печени

Печеночная внематочная беременность возникает вследствие аномального пути движения оплодотворенной яйцеклетки. Вместо того чтобы достичь матки, эмбрион перемещается в брюшную полость и прикрепляется к печени. К этому состоянию могут привести следующие факторы:

  • Заблокированы или повреждены фаллопиевые трубы

  • История инфекций органов малого таза или операций, изменяющих нормальные репродуктивные пути

  • Использование вспомогательных репродуктивных методов, таких как ЭКО

Медицинские эксперты говорят, что точные причины внематочной беременности с нарушением функции печени остаются непонятными из-за редкости этого состояния.

Симптомы внематочной беременности с нарушением функции печени

Симптомы внематочной беременности, вызванные печенью, часто путают с другими заболеваниями брюшной полости или печени. Среди распространенных признаков:

  • Боль в верхней части живота или правой стороне у печени

  • Вагинальное кровотечение или кровянистые выделения

  • Тошнота и рвота

  • Внезапная острая боль из-за разрыва

  • Признаки внутреннего кровотечения, такие как головокружение, обморок или низкое кровяное давление

Симптомы могут развиваться медленно в течение нескольких дней или недель и могут быть спутаны с такими состояниями как заболевание желчного пузыря или инфекция печени.

Риски внематочной беременности с нарушением функции печени

Эта форма внематочной беременности особенно опасна, поскольку печень содержит густую сеть кровеносных сосудов. По мере роста эмбриона существует риск разрыва этих сосудов, что приводит к:

  • Сильное внутреннее кровотечение

  • Шок, угрожающий жизни, из-за потери крови

  • Сложные хирургические проблемы с удалением эмбриона из жизненно важного органа

Раннее выявление сложно, а задержка в диагностике может привести к серьезным осложнениям.

Печеночная внематочная беременность — это редкое, но критическое состояние, требующее немедленной медицинской помощи. В этом случае женщина выжила после медицинского вмешательства, но эксперты отмечают, что необычную боль в животе во время беременности не следует игнорировать.

Напомним, 28-летняя женщина «состарилась» во время беременности. Малазийка шокировала Сеть трансформацией, которую она претерпела во время беременности, когда ее лицо стало воспаленным и покрытым морщинами, как у пожилой женщины.

Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie