В регионах Украины начались визиты врачей в места проживания переселенцев

В регионах Украины начались визиты врачей в места проживания переселенцев

Врачи теперь выезжают для осмотра и вакцинации в места проживания беженцев в Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях.

В Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях начались визиты врачей в места проживания перемещенных лиц, передают в Минздрав.

В частности, во время визитов специалисты:

проводят вакцинацию против COVID-19 и других инфекционных болезней (столбняк, дифтерия, полиомиелит и др.);

информируют людей о необходимости прививок и наличии вакцин;

информируют родителей о необходимости и возможности вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем прививок ;

информируют о действиях при возникновении угроз биологического, химического и радиологического характера;

при осмотрах вынужденно перемещенных лиц проводят тестирование на COVID-19 быстрыми тестами на антиген.

Подобные визиты будут проводить и в Черновицкой и Кировоградской области.

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