В регионах Украины начались визиты врачей в места проживания переселенцев

Врачи теперь выезжают для осмотра и вакцинации в места проживания беженцев в Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях.
В Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях начались визиты врачей в места проживания перемещенных лиц, передают в Минздрав.
В частности, во время визитов специалисты:
- проводят вакцинацию против COVID-19 и других инфекционных болезней (столбняк, дифтерия, полиомиелит и др.);
- информируют людей о необходимости прививок и наличии вакцин;
- информируют родителей о необходимости и возможности вакцинации детей в соответствии с Национальным календарем прививок ;
- информируют о действиях при возникновении угроз биологического, химического и радиологического характера;
- при осмотрах вынужденно перемещенных лиц проводят тестирование на COVID-19 быстрыми тестами на антиген.
Подобные визиты будут проводить и в Черновицкой и Кировоградской области.
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