В результате чего возрастает риск попыток самоубийства: ученые ответили

У людей, перенесших травмы головы, обнаружили на 21% более высокий риск попыток самоубийства. Самый опасный период — первый год после травмы.

Об этом говорится в журнале Neurology.

Как узнали о риске

Исследователи из Соединенного Королевства проанализировали данные почти 400 тысяч человек с травмами головы и полутора миллионов здоровых добровольцев. Даже без признаков психических расстройств травма головы была связана с более высоким риском попыток самоубийства. Отсутствие социальных связей или наличие психических расстройств дополнительно повышало этот риск.

Кроме суицидального риска, травмы головы запускают целый каскад негативных процессов в организме, которые могут сказываться годами.

Длительное влияние на психику. Другие научные работы подтверждают, что ухудшение ментального здоровья может наблюдаться в течение восьми лет после инцидента. Особенно уязвимой категорией в этом аспекте являются женщины.

Также существует риск нейродегенеративных болезней. Повторяющиеся травмы головы связывают с появлением болезни Альцгеймера. Одной из теорий является пробуждение вируса герпеса в нервных клетках под действием травматического стресса.

Могут быть из мины на клеточном уровне. У спортсменов опасные изменения в нервных клетках фиксируются еще до появления явных признаков повреждения мозга.

Также травма головы может коснуться социального успеха. Влияние травм достигает даже социальной сферы. Доказано, что перенос травм головы в детстве негативно коррелирует с получением высшего образования в будущем, что связано не только с пропусками обучения во время лечения.

Врачи призывают не игнорировать какие-либо удары головой и обращаться за профессиональной помощью не только к травматологам, но и к психологам в период реабилитации.

Напомним, в современном мире множество факторов, от шума до чрезмерного использования смартфонов, могут вызвать головную боль. Однако, по словам ученых, для некоторых людей источник пульсирующей боли в голове может быть гораздо более древним.

Новое исследование предполагает, что гены неандертальцев могут повышать предрасположенность к определенным дефектам мозга, известным как мальформации Киари, которые поражают примерно одну из 100 человек. Эти дефекты возникают, когда нижняя часть мозга слишком глубоко опускается в спинной мозг.