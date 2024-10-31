В США подросток ослеп из-за несбалансированной диеты: какая пища уничтожила его зрение навсегда

12-летний мальчик навсегда потерял зрение в результате критичного дефицита питательных веществ, которых не хватало в обычном фастфуде и фруктовых соках в тетрапаках.

12-летний мальчик из американского штата Массачусетс навсегда ослеп из-за того, что его диета, состоявшая только из фастфуда, была очень малопитательной.

Об этом пишет DailyMail.

Ребенок страдает аутизмом и имеет чрезвычайную фобию относительно определенной текстуры пищи. Поэтому мальчик соглашался есть только обычные гамбургеры, картофель фри и пончики. Запивал эту пищу он исключительно фруктовыми соками из тетрапаков, которые значительно уступают в полезности свежим фруктам и свежевыжатым сокам.

В начале этого года у подростка начались проблемы с глазами. Он начал жаловаться, что у него "темнеет в глазах" утром и вечером, а хорошо видит он только днем. За шесть недель после того, как появились первые симптомы, мальчик уже не мог самостоятельно ходить, потому что постоянно натыкался на стены и передвигался только с помощью родителей. А однажды ночью он проснулся с криком, что вообще ничего не видит.

Подростка госпитализировали в клинику, где врачи обнаружили, что из-за несбалансированной диеты в его организме возникла серьезная нехватка жизненно важных питательных веществ, поддерживающих здоровье зрительных нервов. Ребенку назначили таблетированные добавки и рекомендовали изменить рацион. Но специалисты считают, что проблемы со здоровьем, обнаруженные на такой поздней стадии уже необратимы, а его зрение потеряно навсегда.

Медики из Бостонской детской больницы говорят, что у мальчика диагностировано расстройство избегания/ограничения потребления пищи (ARFID) – это расстройство пищевого поведения, которым в разной степени страдает около половины детей с аутизмом или один из 200 американцев.

Люди с таким расстройством пищевого поведения ограничивают разнообразие своего рациона из-за того, что некоторые цвет, вкус, консистенция или запах пищи вызывают у них непреодолимую тревогу или страх.

Родители мальчика описали его как "прихотливого в еде" и сказали, что он избегал пробовать новые блюда и отказывался пить витамины, потому что ему не нравилась консистенция.

Врачи обнаружили, что в результате длительного неправильного питания у мальчика атрофировался зрительный нерв. Они считают, что потеря зрения произошла из-за серьезного недостатка в рационе витаминов А, С и D, меди и цинка.

В частности, дефицит витамина А является одной из наиболее распространенных причин детской слепоты в США. Этот витамин является ключевым компонентом родопсина, светочувствительного белка, который помогает производить пигменты в сетчатке глаза, которые помогают видеть в слабо освещенных местах.

В то же время витамин D помогает глазам вырабатывать слезы, что имеет решающее значение для предотвращения сухости и вымывания мусора. Медь и цинк защищают клетки и структуру сетчатки, а витамин С помогает защитить глаза от повреждения ультрафиолетом. Кроме того, значительный дефицит витамина C приводит к потере зубов, ломкости волос, шелушению кожи, проблемам с набором веса и анемии.

Напомним, эксперты назвали распространенные пищевые привычки, которые могут серьезно нарушить обмен веществ и усложнить процесс похудения. Некоторые из них кажутся вполне нормальными, однако на самом деле наносят значительный вред организму.

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