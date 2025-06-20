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В США презентовали вакцину от ВИЧ с эффективностью около 100%
Разработка вакцины длилась более 20 лет.
В США презентовали вакцину от ВИЧ с эффективностью около 100%, которая вводится дважды в год.
Об этом сообщает Gilead.
Yeztugo протестовали на 7 тысячах добровольцев, и он полностью блокировал передачу вируса при незащищенном контакте.
Разработка вакцины длилась более 20 лет.
До конца года вакцина от ВИЧ появится в США, а позже — в других странах.
Ранее мы сообщали о том, что ученые совершили прорыв в борьбе с ВИЧ — они нашли способ «вытащить» вирус из клеток, где он скрывался. Исследования проводились на клетках пациентов с ВИЧ. Следующим шагом станет проверка способности иммунной системы реагировать на проявленный вирус. До испытаний на людях может пройти еще несколько лет, но открытие уже стало прорывом в борьбе с вирусом иммунодефицита.
Напомним, в Германии 60-летний мужчина стал седьмым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря инновационному подходу к трансплантации стволовых клеток.