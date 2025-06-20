Вакцинация / © Associated Press

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В США презентовали вакцину от ВИЧ с эффективностью около 100%, которая вводится дважды в год.

Об этом сообщает Gilead.

Yeztugo протестовали на 7 тысячах добровольцев, и он полностью блокировал передачу вируса при незащищенном контакте.

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Разработка вакцины длилась более 20 лет.

До конца года вакцина от ВИЧ появится в США, а позже — в других странах.

Ранее мы сообщали о том, что ученые совершили прорыв в борьбе с ВИЧ — они нашли способ «вытащить» вирус из клеток, где он скрывался. Исследования проводились на клетках пациентов с ВИЧ. Следующим шагом станет проверка способности иммунной системы реагировать на проявленный вирус. До испытаний на людях может пройти еще несколько лет, но открытие уже стало прорывом в борьбе с вирусом иммунодефицита.

Напомним, в Германии 60-летний мужчина стал седьмым человеком в мире, который излечился от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Это произошло благодаря инновационному подходу к трансплантации стволовых клеток.

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