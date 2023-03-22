В США распространяется смертельная грибковая инфекция, устойчивая к лекарствам: кто в зоне риска

Грибок может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

В медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет The Washington Post.

В CDC подчеркнули, что грибок представляет серьезную глобальную угрозу здоровью.

По данным исследователей, количество пациентов, у которых диагностирован грибок, а также число тех, кто по результатам скрининга является его переносчиком, растет с "тревожной скоростью".

Новое исследование показало, что C. Auris находится в более чем половине штатов США. Медиков беспокоит увеличение количества образцов грибков, устойчивых к обычным методам лечения.

"Новые результаты вызывают беспокойство. Это инфекция, которая возникает у крайне больных людей", – отметил эпидемиолог, эксперт по инфекционным заболеваниям Валид Джавид.

Так, штат Миссисипи борется со вспышкой этого грибка. С ноября 2022 года по меньшей мере 12 человек были инфицированы C. Auris, из них четыре человека умерли.

Candida – это семья дрожжевых, которые можно обнаружить на коже и внутри тела. Обычно грибок обитает в таких областях, как рот, горло, кишечник и влагалище.

Он не представляет угрозы для здоровых людей, но около трети больных C. Auris умирают.

Основная проблема заключается в предотвращении распространения грибка среди пациентов в отделениях интенсивной терапии больниц.

Хотя грибок был впервые идентифицирован в 2009 году в Азии, ученые определили, что C. Auris впервые появился в мире примерно десятью годами ранее, когда его ошибочно идентифицировали как другой грибок.

Наиболее распространенными симптомами C. Auris являются лихорадка и озноб, которые не уменьшаются после лечения антибиотиками.

Также известно, что инфекция легко передается от человека человеку, особенно в больницах, среди уязвимых с точки зрения медицины. Он также может распространяться через контакт с зараженными поверхностями и задерживаться на объектах, включая больничное оборудование, такое как перила кровати, стулья и подоконники.

Инфекция также может быть устойчивой к определенным чистящим средствам, что затрудняет искоренение грибка из больничных палат.

Люди также могут переносить инфекцию бессимптомно, распространяя ее на других людей, которые могут быть более подвержены риску заболевания, например, люди, долговременно находящиеся в медицинских учреждениях, включая пациентов домов престарелых на аппаратах искусственной вентиляции легких, больных сахарным диабетом и онкологических больных.

Больше всего случаев в США зарегистрировано в Неваде, Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке, Иллинойсе и Техасе за последние 12 месяцев.

Напомним, у женщины развились психоз и бессонница после того, как она съела остатки суши на ужин.

Читайте также: