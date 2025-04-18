В теле 11-летнего мальчика нашли золото — фото

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В Китае 11-летний мальчик проглотил 100-граммовый золотой слиток во время игры дома.

Об этом пишет SCMP.

Драгоценный металл был успешно удален врачами после операции, проведенной в начале апреля.

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После того как мальчик по имени Цянь проглотил золотой слиток, он пожаловался родителям на небольшое вздутие живота, хотя в других частях тела не чувствовал никакого дискомфорта.

Обеспокоенные родители немедленно отвезли его в детскую больницу. Рентгеновское обследование обнаружило металлический предмет высокой плотности, застрявший в кишечнике мальчика.

Сначала врачи рассматривали возможность консервативного подхода, учитывая, что у мальчика не было тяжелых симптомов. Они прописали лекарство, чтобы вызвать диарею, надеясь, что золотой слиток выйдет естественным путем.

Однако после двух дней, прошедших без стула, повторный рентгеновский снимок подтвердил, что чужеродный предмет остался неподвижным в его теле.

Рентгеновский снимок

Из-за повышенного риска неизбежной непроходимости или перфорации кишечника врачи решили немедленно провести операцию по удалению золотого слитка.

Выбирая менее инвазивный метод, хирургическая команда выбрала эндоскопическую технику удаления посторонних предметов, позволяющую избежать больших разрезов.

Двум хирургам понадобилось всего полчаса, чтобы извлечь слиток, преодолевая трудности, связанные с его значительным размером и гладкой поверхностью.

Слиток золота

Через два дня после операции мальчик смог вернуться к нормальному питанию и вскоре был выписан из больницы после того, как медики подтвердили, что у него нет никаких длительных симптомов в результате проглатывания золотого слитка.

Напомним, мужчина, который не мог мочиться, был заражен одним из самых больших человеческих паразитов. В почке пациента жил 30-сантиметровый червь.