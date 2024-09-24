В теле украинца обнаружили шесть гаечных ключей: как они там оказались и чем это закончилось (фото)

Инцидент произошел в августе в этом году.

В Черкассах медики извлекли из тела украинца шесть гаечных ключей, которые он проглотил.

Об этом сообщили представители отделения торакальной хирургии Черкасской областной больницы в Facebook.

Медики сообщили, что необычный случай произошел в прошлом месяце. Пациента госпитализировали с флегмоной шеи, разрывом пищевода на уровне глотки и средней трети, тотальным медиастинитом, эмпием плевры с правой стороны, посторонними телами и опущением желудка.

Врачи также обнародовали рентгеновские фотографии, где видны инструменты. Почему он проглотил их, пока что неизвестно.

Мужчина проглотил шесть гаечных ключей / Фото: Отделение торакальной хирургии

"Врачами отделение одномоментно выполнено цервикотой с левой стороны, правостороннюю торакотомию с медиастинотомией, верхне-серединную лапаротомию, гастротомию с наложением гастростомы", — сообщили врачи.

Мужчина проглотил шесть гаечных ключей / Фото: Отделение торакальной хирургии

Через три недели лечения пациента выписали из медучреждения.

Напомним, ранее мужчина случайно проглотил свои зубные протезы. Он не понял, что произошло.

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