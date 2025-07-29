В TikTok набирает популярность тренд на клетчатку: что говорят медики

Клетчатка / © unsplash.com

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В социальных сетях, в частности TikTok, растет популярность пищевого тренда — пользователи делятся приемами пищи с максимальным количеством клетчатки. В меню активно добавляют фрукты, овощи, орехи, бобовые и семена. Такой рацион называют способом уменьшить вздутие живота, улучшить состояние пищеварительной системы и даже похудеть.

Об этом сообщает CNN.

Специалисты подтверждают, что клетчатка действительно важна для здоровья. Она содержится в сложных углеводах растительного происхождения и бывает двух типов — растворимая и нерастворимая. Обе важны для здоровья.

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Растворимая клетчатка образует в желудке гелеобразную массу, которая помогает пище медленнее проходить через кишечник. Нерастворимая — стимулирует регулярный стул, а также стабилизирует уровень сахара в крови и вес. Как отмечает диетолог Лорен Манакер, важен баланс: если будет преобладать один тип клетчатки, это может привести к вздутию или запорам.

По рекомендации Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), взрослые должны потреблять не менее 28 граммов клетчатки в сутки. В Великобритании норма еще выше — 30 граммов. Но на практике только 5% людей достигают этого уровня, хотя большинство уверены, что едят ее достаточно.

В США рекомендуемая суточная норма клетчатки для взрослых составляет 28 граммов, в Великобритании — 30 граммов. Но на практике лишь 5% людей достигают этого уровня, хотя большинство уверены, что едят ее достаточно.

Клетчатка содержится в цельнозерновых продуктах (ячмень, булгур, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны), овощах, фруктах, фасоли, горохе, орехах и семенах.

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Ученые считают, что регулярное употребление клетчатки может снизить риск развития ряда хронических заболеваний, среди которых рак толстой кишки, диабет 2 типа, высокий уровень холестерина, сердечно-сосудистые болезни и преждевременная смерть. Также она помогает улучшить пищеварение, предотвратить запоры и проблемы, связанные с геморроем. Кроме того, некоторые продукты с клетчаткой — например, листовые овощи и орехи — положительно влияют на печень.

В то же время специалисты отмечают, что резкое увеличение потребления клетчатки без адаптации организма может вызвать дискомфорт, в частности вздутие и газообразование. Сталлер объясняет: клетчатка притягивает воду к пищеварительному тракту и расширяет его, что может стать причиной неприятных ощущений у людей, которые не привыкли к ее высокому содержанию в пище.

Нутрициолог Дженнифер Гаус советует вводить клетчатку постепенно — например, добавить больше ягод в рацион или заменить один прием пищи на блюдо с высоким содержанием пищевых волокон. Через неделю-две после таких изменений стоит обратить внимание на самочувствие.

Специалисты также подчеркивают необходимость употреблять достаточное количество воды при увеличении доли клетчатки в питании. В случае недостатка жидкости рацион с повышенным содержанием клетчатки может вызвать газы, вздутие и запоры.

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