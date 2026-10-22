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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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В центре внимания уже не белок: какой новый тренд в питании набирает популярность

В мире питания набирает популярность новый тренд «fibermaxxing», предполагающий увеличение потребления клетчатки. Специалисты объяснили, почему важно получать её в достаточном количестве и как изменить ежедневный рацион.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Клетчатка — сколько нужно в день и в каких продуктах она содержится

Клетчатка — сколько нужно в день и в каких продуктах она содержится / © ТСН

После того как протеиновые батончики, десерты и напитки стали популярными, в центре внимания оказался другой важный компонент питания — клетчатка. Новый тренд под названием fibermaxxing предполагает сознательное увеличение её количества в ежедневном рационе.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

В последние годы производители активно расширяют ассортимент продуктов с высоким содержанием белка. В то же время эксперты обращают внимание на то, что многие люди потребляют недостаточно овощей, фруктов и других продуктов, богатых клетчаткой.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым необходимо ежедневно потреблять не менее 25 граммов натуральной пищевой клетчатки. Она, в частности, способствует нормальной работе пищеварительной системы.

Однако специалисты отмечают, что здоровое питание не следует сводить лишь к увеличению количества одного питательного вещества. Важное значение имеют разнообразие рациона и состав продуктов.

Почему клетчатке стоит уделять больше внимания

Эксперт в области пищевой промышленности, разработчик продуктов и основательница myCosmofood Эржебет Селимеш-Стокдейл считает, что в последние годы потреблению белка уделяется слишком много внимания, особенно когда речь идет о людях, которые регулярно употребляют продукты животного происхождения.

По её мнению, более серьёзной проблемой является недостаток клетчатки, поскольку в рационе многих людей недостаточно овощей и фруктов.

Специалист также советует уделять внимание разнообразию растительной пищи, ведь оно имеет большое значение для кишечной микрофлоры.

В то же время эксперт предупреждает, что принцип «чем больше, тем лучше» не всегда работает. Это касается как белка, так и клетчатки. Важно учитывать не только количество питательных веществ, но и их источники, индивидуальные потребности человека и общий состав рациона.

Сколько клетчатки нужно в день и где её найти

ВОЗ рекомендует взрослым ежедневно употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также 25 граммов натуральной пищевой клетчатки.

К основным источникам клетчатки относятся:

  • овощи;

  • фрукты;

  • бобовые;

  • цельнозерновые продукты.

Увеличить количество пищевых волокон в рационе можно благодаря простым изменениям в ежедневном меню.

В частности, специалисты рекомендуют добавлять больше овощей в основные блюда, заменять часть рафинированных зерновых продуктов цельнозерновыми, а также выбирать в качестве перекусов фрукты и семечки.

При этом важно не ограничиваться одним источником клетчатки, а употреблять разнообразные растительные продукты.

Могут ли растительные концентраты заменить овощи и фрукты

Одним из способов использования растительного сырья в пищевой промышленности является производство концентратов, из которых в процессе производства удаляется значительная часть воды.

В частности, венгерская компания myCosmofood использует технологию вакуумной сушки овощей и фруктов. После этого высушенное сырье измельчают на частицы размером примерно 2–5 миллиметров.

По словам основательницы компании Эржебет Селимеш-Стокдейл, целью разработки таких продуктов было упростить включение овощей и фруктов в повседневный рацион.

Производитель утверждает, что данная технология направлена на сохранение ценных компонентов растительного сырья.

Однако фактическое содержание питательных веществ может варьироваться в зависимости от вида растения и конкретного компонента. Поэтому оценивать пищевую ценность концентратов необходимо исходя из состава каждого продукта.

Кроме того, ложка высушенного растительного продукта не всегда может заменить все питательные свойства целых овощей и фруктов.

Напомним, что избыток холестерина в крови может привести к образованию бляшек в артериях. Специалисты рассказали, какие пять групп продуктов помогают контролировать его уровень и поддерживать здоровье сердца.

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