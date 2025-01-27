В ухе ребенка нашли сотни клещей – фото

Девочка жаловалась на боль.
Врач нашел сотни клещей в ухе ребенка. Подобные случаи – не редкость. Так, в прошлом году в ухе жителя Ровенщины нашли личинки комнатной мухи, а еще раньше на Тернопольщине в ухе 4-летнего ребенка обнаружили паука. Новый инцидент произошел в Малайзии.
Как сообщает Need To Know, Акила Насир забеспокоилась после того, как ее маленькая дочь Хайфа стала постоянно жаловаться на боль.
Хайфа, возраст которой не разглашается, сообщила о боли в ухе, но ее мама не смогла обнаружить ничего, проверив его с помощью фонарика, и решила, что это прыщ. Но когда на следующее утро боль распространилась на шею и девочка стала вялой, Акила снова посмотрела и увидела крошечные черные точки в ухе.
Они обратились к врачу, который сделал ужасное открытие – сотни клещей. Их можно было видеть по всем направлениям, и они казались скученными вместе.
Медики удалили клещей как можно скорее, предупредив, что ухо может быть инфицировано. После удаления ухо ребенка тщательно очистили, чтобы избавиться от оставшихся после паразита яиц. Ее отправили домой и несколько дней давали обезболивающее.
Неизвестно, как долго клещи находились в ухе девочки, и непонятно, как они вообще туда попали. Акила подозревает, что это могло произойти из-за того, что ее дочь любит играть с беспризорными котами. С тех пор она призывала родителей не игнорировать своих детей, когда они жалуются на боль, и вести их к врачу.
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