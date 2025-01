В ухе ребенка нашли сотни клещей – фото

Врач нашел сотни клещей в ухе ребенка. Подобные случаи – не редкость. Так, в прошлом году в ухе жителя Ровенщины нашли личинки комнатной мухи, а еще раньше на Тернопольщине в ухе 4-летнего ребенка обнаружили паука. Новый инцидент произошел в Малайзии.

Как сообщает Need To Know, Акила Насир забеспокоилась после того, как ее маленькая дочь Хайфа стала постоянно жаловаться на боль.

Хайфа, возраст которой не разглашается, сообщила о боли в ухе, но ее мама не смогла обнаружить ничего, проверив его с помощью фонарика, и решила, что это прыщ. Но когда на следующее утро боль распространилась на шею и девочка стала вялой, Акила снова посмотрела и увидела крошечные черные точки в ухе.

Они обратились к врачу, который сделал ужасное открытие – сотни клещей. Их можно было видеть по всем направлениям, и они казались скученными вместе.

Клещи в ухе / Фото: Freepik

Медики удалили клещей как можно скорее, предупредив, что ухо может быть инфицировано. После удаления ухо ребенка тщательно очистили, чтобы избавиться от оставшихся после паразита яиц. Ее отправили домой и несколько дней давали обезболивающее.

Неизвестно, как долго клещи находились в ухе девочки, и непонятно, как они вообще туда попали. Акила подозревает, что это могло произойти из-за того, что ее дочь любит играть с беспризорными котами. С тех пор она призывала родителей не игнорировать своих детей, когда они жалуются на боль, и вести их к врачу.

