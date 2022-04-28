В Украине двое детей получили положительный результат тестирования на полиомиелит

В ВОЗ добавляют, что в стране есть пробелы в иммунизации среди детей, подростков и взрослых. Они привели к вспышкам кори в 2012 году, а затем с середины 2017 до конца 2019 года, когда в стране зафиксировали вторую по масштабу вспышку кору во всем мире.

На сегодняшний день двое детей с острым вялым параличом (ГВС) получили положительный результат тестирования на полиомиелит. Кроме этого, вирус обнаружили у 19 детей, которые были контактными и имели бессимптомное течение.

Об этом сообщили в ВОЗ и добавили, что следят за вспышкой вакцинородного полиовируса 2-го типа в Украине.

"Война в Украине значительно увеличивает риск вспышки кори, поскольку многие семьи были вынуждены мигрировать, жить в переполненных временных помещениях, а также много людей, кто не может получить доступ к медицинским услугам", — сказал Ярно Габихт, глава ВОЗ в Украине.

Для защиты детей и предотвращения вспышек заболеваний важно, чтобы каждый ребенок, пропустивший плановую вакцинацию, мог легко получить необходимые дозы. Нужно приложить все усилия, чтобы избежать вспышки кори в условиях войны в Украине. Именно поэтому ВОЗ поддерживает

Министерство здравоохранения Украины в обеспечении вакцины против кори для детей-переселенцев в рамках Европейской недели иммунизации в 10 областях по всей Украине.

Общенациональная кампания по вакцинации против полиомиелита для обеспечения инактивированной вакциной (IPV) 140 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, пропустивших плановую прививку, была нарушена через несколько недель после ее запуска 1 февраля этого года. С тех пор кампания возобновилась там, где это возможно, и только 48% (примерно 69 тыс.) детей были вакцинированы по состоянию на 24 апреля.

"С каждым днем, который проходит без возобновления нарушенных услуг или без возможностей для детей-переселенцев наверстать вакцинацию, повышается риск циркуляции полиомиелита, вспышек других детских заболеваний и дальнейшего распространения COVID-19", – подытожил д-р Ганс Анри П. Клюге, директор WHO Regional Office for Europe.

Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.

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