В Украине годовалому ребенку трансплантировали костный мозг от 26-летнего донора из США

В гематологическом отделении детской больницы "Охматдет" в Киеве годовалому Дмитрику трансплантировали костный мозг от донора из США.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Дима с синдромом Гурлерата (тяжелое наследственное заболевание обмена веществ) нуждался в быстрой трансплантации.

"Провести пересадку желательно до одного года, потому что к этому времени у ребенка формируется ряд осложнений опорно-подвижного аппарата, сердечно-сосудистой системы, расстройства центральной нервной системы. Трансплантация позволяет остановить развитие симптомов, а не вернуть время назад", — прокомментировал случай заведующий отделение трансплантации костного мозга клиники "Охматдет" Александр Лисица.

История болезни

Диагноз мальчику был поставлен в возрасте 11 месяцев. С этого момента начался обратный отсчет к здоровому детству.

По словам специалиста, ранее в Украине синдром Гурлерата выявляли только тогда, когда организм уже претерпел неотвратимые изменения в обмене веществ.

Дима – второй ребенок в семье, и старшая сестра подошла ему как донор. Однако дальнейший анализ показал, что она является носителем этого синдрома – эффективность такой трансплантации была бы крайне низкой. Поэтому искали неродственного совместного донора.

"Сложность операции заключалась прежде всего в том, что пациенту подошел только один донор во всем мире. Доставка клеток предусматривала тяжелую логистику, в частности – трансатлантический перелет и большую временную разницу. Клетки доставили на украинскую границу, откуда их автомобилем за рекордное время доставили в столицу "Хочу заметить, что от момента забора клеток до их трансплантации должно пройти не более 72 часов — надо успеть, потому что потом клетки умирают. Несмотря на все сложности, материал доставили за 42 часа", — рассказал врач.

Как Дима готовили к трансплантации

Донора для мальчика шкалы три месяца.

"Совпадение ДНК показателей донора с мальчиком абсолютно полное. По показателям это совместимость 10 из 10. Часто бывает что может быть несколько доноров с показателями 9 из 10, 8 и менее, тогда – врачи решают или подходит, потому что приживление клеток может не состояться. Дима этот донор был одним единственным в мире из более 40 миллионов человек. Были риски, что он не отзовется, не сможет, откажется, но все сложилось", — отметили специалисты.

Трансплантации также поспособствовал фонд "Таблеточки".

Ранее в Украине пересадили сердце ребенка к ребенку. Специалисты отметили, что это уникальная операция. 6-летняя Соломийка получила сердце 4-летнего мальчика, умершего от разрыва аневризмы.

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