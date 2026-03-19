В Украине начался сезон клещей: медики предупреждают о рисках заражения болезнью Лайма
Медики Ровно предупредили о вспышке активности иксодовых клещей.
В Ровенской области начался сезон активности иксодовых клещей. Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний предупреждают о росте их численности в парках, скверах и зеленых зонах.
Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил об этом 19 марта.
Во время акарологического мониторинга в парке на Холме Славы за 20 минут наблюдений на одном километре маршрута было обнаружено 24 клеща. По словам специалистов, в весенний период эти членистоногие особенно активны из-за благоприятных погодных условий, стимулирующих их питание и размножение.
Медики отмечают, что клещей можно встретить не только в лесах, но и в городских зеленых зонах, во дворах и на дачных участках. В природных биотопах их количество может быть значительно выше — до 40 особей на один флаго-километр.
Весенний пик клещей: как защитить себя на природе
В центре контроля болезней подчеркивают, что основная опасность заключается в способности клещей переносить инфекции, в частности, болезнь Лайма. В прошлом году в регионе был зарегистрирован 191 случай иксодового клещевого боррелиоза, что на 18% больше, чем годом ранее. Также лабораторные исследования показали, что около 18% клещей были инфицированы возбудителями боррелиоза.
Специалисты призывают во время прогулок в парках или в лесу соблюдать важные правила:
выбирать обустроенные тропы,
носить закрытую одежду светлых цветов,
регулярно осматривать себя и детей,
использовать репелленты с акарицидным действием.
Первая помощь в случае укуса клеща
Если вас или близких укусил клещ, медики советуют поскорее обратиться к врачу. Если это невозможно, паразита следует осторожно удалить с помощью пинцета или нити, избегая его повреждения.
После этого место укуса необходимо обработать антисептиком и обратиться к инфекционисту для дальнейших рекомендаций и возможного профилактического лечения.