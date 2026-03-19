В Украине начался сезон клещей: медики предупреждают о рисках заражения болезнью Лайма

Весенний пик клещей

В Ровенской области начался сезон активности иксодовых клещей. Специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний предупреждают о росте их численности в парках, скверах и зеленых зонах.

Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил об этом 19 марта.

Во время акарологического мониторинга в парке на Холме Славы за 20 минут наблюдений на одном километре маршрута было обнаружено 24 клеща. По словам специалистов, в весенний период эти членистоногие особенно активны из-за благоприятных погодных условий, стимулирующих их питание и размножение.

Медики отмечают, что клещей можно встретить не только в лесах, но и в городских зеленых зонах, во дворах и на дачных участках. В природных биотопах их количество может быть значительно выше — до 40 особей на один флаго-километр.

Осторожно, клещи! / © Центр общественного здоровья Украины

Весенний пик клещей: как защитить себя на природе

В центре контроля болезней подчеркивают, что основная опасность заключается в способности клещей переносить инфекции, в частности, болезнь Лайма. В прошлом году в регионе был зарегистрирован 191 случай иксодового клещевого боррелиоза, что на 18% больше, чем годом ранее. Также лабораторные исследования показали, что около 18% клещей были инфицированы возбудителями боррелиоза.

Специалисты призывают во время прогулок в парках или в лесу соблюдать важные правила:

выбирать обустроенные тропы,

носить закрытую одежду светлых цветов,

регулярно осматривать себя и детей,

использовать репелленты с акарицидным действием.

Если вас укусил клещ

Если вас или близких укусил клещ, медики советуют поскорее обратиться к врачу. Если это невозможно, паразита следует осторожно удалить с помощью пинцета или нити, избегая его повреждения.

После этого место укуса необходимо обработать антисептиком и обратиться к инфекционисту для дальнейших рекомендаций и возможного профилактического лечения.