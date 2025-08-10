В Украине — новый штамм COVID-19 Stratus: что говорит вирусолог

© Pexels

В Украине зафиксировали новый штамм COVID-19 Stratus. Врач рассказала, как не заболеть.

Об этом говорилось в эфире «Киев 24».

Доктор медицинских наук, профессор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Алла Мироненко сообщила, что риск подхватить COVID-19 Stratus больше всего касается людей с хроническими заболеваниями, пожилых и детей из-за более слабого иммунитета.

Врач отметила, что людям, имеющим охриплость и симптомы болезни верхних дыхательных путей, важно носить маски, чтобы не подвергать опасности других.

По ее словам, новый вариант коронавируса Stratus распространяется через воздух, когда человек кашляет, чихает или говорит, выпуская капли с вирусом, которые другие могут вдохнуть.

Отметим, что в Украине зафиксирован рост случаев заболеваемости COVID-19, типичный для летнего периода. Сейчас случаи инфицирования новым штаммом коронавируса Stratus (XFG) — в семи областях и Киеве.