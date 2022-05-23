В Украине ограничат оборот лекарственных средств, производство которых находится в РФ или Беларуси

Также закон устанавливает срок приостановления регистрации лекарственного средства в 3 месяца.
Верховная Рада Украины поддержала изменения в ЗУ «О лекарственных средствах», позволяющих ограничить обращение лекарственных средств, производство которых находится в РФ или Беларуси.
Об этом сообщили в Минздраве.
Документ позволяет #МЗ приостанавливать или отменять регистрацию лекарственного средства в Украине, если он полностью или частично был произведен в РФ или Беларуси.
Россия не производит оригинального лекарства, подавляющее большинство препаратов российского производства – генерики, от которых можно отказаться в пользу украинских и европейских производителей.
Также закон устанавливает срок приостановления регистрации лекарственного средства в 3 месяца. За это время фармкомпания может остановить работу на территории РФ или Белоруссии.
Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.
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