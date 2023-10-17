В Украине подскочило количество случаев заражения инфекцией, которую переносят крысы: симптомы и последствия

О последствиях болезни, если своевременно не обратить внимание на симптомы.

У украинцев чаще диагностируют лептоспироз. В течение 2023 года 141 человек в стране имел это инфекционное заболевание, что в 1,6 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщили в Минздраве.

Лептоспироз – это бактериальное заболевание, которое через биологические жидкости инфицированных животных передается человеку. Бактерии-возбудители могут попадать в водоемы или почву и жить там до нескольких месяцев.

Источником распространения инфекции в большинстве из этих случаев стали крысы.

Лептоспироз: последствия и риск для человека

Без лечения болезнь может привести к поражению почек, печени, мозговых оболочек и даже смерти.

От заражения до первых симптомов проходит от двух дней до четырех недель.

Симптомы лептоспироза

Болезнь обычно начинается с резкого повышения температуры тела, поэтому ее часто путают с ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Поэтому инфекцию можно узнать по следующим симптомам:

головные боли и боли в мышцах,

рвота и диарея,

озноб,

желтуха,

покраснение глаз,

сыпь.

В некоторых случаях заболевание у человека может продолжаться бессимптомно.

Как заражаются лептоспирозом

Главными путями заражения врачи называют: контакт с мочой (или другими биологическими жидкостями, кроме слюны) инфицированных животных, через воду и почву, загрязненные мочой инфицированных животных, продукты, загрязненные мочой инфицированных животных, а также во время купания в зараженных водоемах, рыбалке, на территориях, подвергшихся наводнению, при уходе за больными и инфицированными животными и т.п.

Как избежать болезни

Врачи предостерегают от пользования водоемами, чистота которых вызывает сомнение.

Не купайтесь, не набирайте оттуда воду и не рыбачьте в таких местах. Вакцинируйте домашних и сельскохозяйственных животных против лептоспироза, делайте это регулярно. Избегайте контактов с больными и инфицированными животными. Проводите дератизацию помещений при первой необходимости.

Напомним, осенью 2023 года в Индии сообщили о вспышке смертельной инфекции в населенных пунктах. В зоне риска усилили тестирование из-за распространения вируса НИПА.

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