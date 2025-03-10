В Украине появилась вакцина для младенцев, защищающая от пяти болезней

Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Вакцина уже распределена между регионами и доступна для бесплатной прививки.

Об этом сообщили в Минздраве.

"Учитывая военные вызовы и миграцию населения, иммунизация такими вакцинами позволяет защитить маленьких детей и наверстать прививки в случае пропуска быстрее и комфортнее. В рамках сотрудничества с международными партнерами министерство уже предоставляло регионам такие вакцины", — рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Сообщается, что вакцинацию можно сделать бесплатно в государственных медучреждениях или частных клиниках по договору с НСЗУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине умерла 10-летняя девочка из-за кори.

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