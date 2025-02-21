В Украине рентген и КТ пациенты должны получать бесплатно: куда звонить, когда требуют деньги

Если вас направляют на платный рентген или КТ, министр здравоохранения призывает сразу звонить на горячую линию Минздрава.

В Украине рентген и компьютерную томографию пациент должен получать бесплатно, поскольку больницы обеспечены всем необходимым.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

Если вас направляют на платный рентген или КТ, в Минздраве призвали сразу звонить на горячую линию.

"Мы найдем пути реагирования. Программа медицинских гарантий покрывает эти вещи, поэтому пациент должен получать их бесплатно", — подчеркнул министр здравоохранения.

Горячая линия Минздрава – 0 800 505 201 или НСЗУ – 16-77.

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