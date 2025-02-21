В Украине рентген и КТ пациенты должны получать бесплатно: куда звонить, когда требуют деньги

Если вас направляют на платный рентген или КТ, министр здравоохранения призывает сразу звонить на горячую линию Минздрава.
В Украине рентген и компьютерную томографию пациент должен получать бесплатно, поскольку больницы обеспечены всем необходимым.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".
Если вас направляют на платный рентген или КТ, в Минздраве призвали сразу звонить на горячую линию.
"Мы найдем пути реагирования. Программа медицинских гарантий покрывает эти вещи, поэтому пациент должен получать их бесплатно", — подчеркнул министр здравоохранения.
Горячая линия Минздрава – 0 800 505 201 или НСЗУ – 16-77.
Напомним, в Украине свирепствуют грипп и COVID, в 16 областях вводят ограничения.