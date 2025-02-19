В Украине свирепствует грипп и COVID, в 16 областях вводят ограничения: детали от Минздрава

В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 внедряют противоэпидемические мероприятия. В отдельных регионах могут использоваться "локальный карантин".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В регионе или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять "локальный карантин". В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мерах, чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны. По прогнозам Минздрава, до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией.

По информации министерства, за прошедшую неделю (10-16 февраля) в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 206 653 человека, из них 60% — дети. В больницы с осложнениями госпитализированы 2 130 взрослых и 3 276 детей.

Как сообщалось, Украину атакует опасная болезнь. В разных регионах Украины продолжают фиксировать увеличение количества заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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