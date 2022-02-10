В Украине утвердили сезонное меню для дошкольников: какие блюда вошли в него и что изменилось

Утвержденный список блюд также может быть использован как база для четырехнедельного меню в другое время года.
Министерство здравоохранения утвердило рекомендованное сезонное меню для детей от 1 до 6 (7) лет для питания в учебных заведениях и других организованных детских коллективах на зимний период.
Об этом говорится в приказе Минздрава от 03.02.2022 №215.
Отмечается, 4-недельное сезонное меню на зимний период рекомендуется использовать для организации трехразового питания для дошкольников. В Минздраве отмечают, что утвержденный перечень блюд также может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другие времена года, однако с использованием сезонных продуктов.
"Меню можно использовать в полном объеме или частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей каждого из заведений. Важный момент: в случае внесения изменений меню нужно согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы в соответствии с требованиями", — отмечают в Минздраве.
Меню для питания
Первая неделя – молочный суп с макаронами, морковь тушеная с черносливом и т.д.
Вторая неделя - салат морковно-яблочный, лапша по фруктам и т.д.
Третья неделя – тыква припущенная, пюре из бобовых (гороха или чечевицы) с луком, какао с молоком и т.д.
Четвертая неделя – омлет, котлета рублена из мяса курицы и т.д.
Загрузить техкарты можно по этой ссылке.
Над документами работала рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства здравоохранения, Министерства образования, Госпродслужбы, государственного учреждения "Институт общественного здоровья им. А. М. Марзеева НАМНУ", ВОО "Ассоциация работников дошкольного образования", Национального университета пищевых технологий, управлений и департаментов образования
Ранее сообщалось, почему не все довольны новым школьным меню и как отреагировал его идеолог Евгений Клопотенко.
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