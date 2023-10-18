В Украине зафиксировали новый подвид коронавируса: какие симптомы и чем опасен

На территории Украины выявлено 10 случаев нового подвида штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающего заболевание COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Новый вариант "Эрис" обнаружен в 6 областях: Днепропетровской, Закарпатской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой.

Его симптомы такие же, как и у других известных штаммов COVID-19. Это боль в горле, насморк, одышка, ломота в теле, головная боль, лихорадка.

Специфической особенностью "Эриса" является дополнительная мутация шипового белка, который скорее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий.

Какая ситуация с COVID-19 в Украине

В настоящее время на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов вируса "Омикрон". В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают образцы, чтобы исследовать штаммы и изучать возникающие мутации.

В период со 2 по 8 октября зарегистрировано 5 186 случаев заболевания COVID-19, 18 — летальных, среди людей старше 30 лет.

Как защититься

В Минздраве напомнили, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в прививочном пункте, учитывая обновленные рекомендации Минздрава.

Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

“Людям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие заболевания; беременным; людям старше 60 лет; тем, кто находится в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни, необходимо позаботиться об иммунной защите и привиться. Записаться на прививку можно у семейного врача и прививочных пунктах”, — советуют украинские медики.

Напомним, в Украине утвердили обновленные рекомендации по вакцинации против коронавирусной инфекции.

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