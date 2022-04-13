В Украине запустили чат-бот для поиска лечения для людей, живущих с ВИЧ

В Украине запустили чат-бот для поиска лечения для людей, живущих с ВИЧ

Платформа дает ответы на наиболее актуальные вопросы доступа к антиретровирусной терапии.

Центр общественного здоровья при поддержке проекта Инновации для преодоления эпидемии ВИЧ разработал платформу и чат-бот в Telegram. Эти ресурсы помогут живущим с ВИЧ людям найти антиретровирусную терапию там, где они сейчас — в Украине или за рубежом. Эти продукты были запущены в рамках национальной информационной кампании по улучшению доступа к ВИЧ-сервисам.

Об этом пишет Центр общественного здоровья.

Сейчас каждый человек в Украине, живущий с ВИЧ и получающий антиретровирусную терапию (АРТ), может получить жизненно необходимые лекарства в ближайшем заведении, которое работает. Также есть сеть заведений за границей, которые предоставляют АРТ украинцам.

С помощью чат-бота можно узнать, где расположен ближайший от вас работающий сайт АРТ, а также просмотреть актуальный список АРТ-сайтов в регионе, куда вы переехали. Специалисты Центра общественного здоровья регулярно обновляют данные о работающих заведениях.

Кроме того, через бот можно узнать список заведений за границей, где можно получить АРТ украинцам.

Платформа дает ответы на наиболее актуальные вопросы доступа к АРТ:

Как узнать, работает ли ваш АРТ-сайт?

Что делать, если ваш АРТ-сайт не работает или вы не можете добраться до него?

Как получить АРТ, если вы переехали по Украине?

Где получить АРТ за границей?

Также на платформе можно получить информацию о сервисах для получения помощи с доступом к лечению ВИЧ, ТВ, вирусных гепатитов по всему миру, контакты врачей, к которым можно обратиться по телефону и онлайн, способы получения правовой и социальной помощи.

Напомним, что антиретровирусная терапия – метод лечения от ВИЧ-инфекции и СПИДа, заключающийся в максимальном угнетении размножения ВИЧ в организме. Благодаря такому лечению иммунная система восстанавливается, а уровень вирусной нагрузки достигает неопределяемой. Лекарство необходимо принимать ежедневно в течение всей жизни. Прерывать терапию не стоит, иначе вирус сможет адаптироваться к компонентам лекарства и стать неуязвимым к ним. Так он снова начнет размножаться и поражать иммунную систему.

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