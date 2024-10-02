В Украине зарегистрировали первую аптеку с лекарствами на основе каннабиса: как получить готовый препарат

Назначение и отпуск лекарства на основе каннабиса осуществляется исключительно по электронному рецепту.

С 1 октября в Украине начала действовать новая система контроля обращения медицинского каннабиса (ЭСОРК) аптечных заведений, которые будут отпускать лекарства на основе каннабиса. И уже зарегистрирована первая аптека, которая будет отпускать лекарства на основе каннабиса.

Об этом на брифинге 2 октября сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает "Укринформ".

1 октября электронная система заработала, и уже есть первая регистрация, отметила Карчевич. Она также сообщила, что аптеку зарегистрировали из Черкасс.

"Надеюсь, что больше субъектов хозяйствования и аптечных заведений будут приобщаться как к процессу, так и к работе с электронной системой, ведь, согласно требованиям законодательства, каждый процесс, вид деятельности с медицинским каннабисом не позднее следующего дня фиксируется в системе", – сказала Карчевич.

Она напомнила, что назначение и отпуск лекарства на основе каннабиса осуществляется исключительно по электронному рецепту, который может выдать врач как семейной практики, так и специализированной медпомощи. По е-рецепту можно получить как готовый препарат, так и лекарство, которое изготавливается в аптеке.

"Фактически, под лицензионный контроль попадает весь процесс обращения, начиная от импорта или выращивания растений и завершая их отпуском в аптечном заведении. То есть контроль будет полным – от семян до пациента", – заявила Карчевич.

В Украине урегулированы условия выращивания растений рода конопли

В Минздраве напомнили условия выращивания и использования каннабиса.

При выращивании должны соблюдаться требования по надлежащей практике культивирования.

Лабораторные исследования на содержание тетрагидроканабинола (ТГК, главный психоактивный компонент каннабиса) будут проводиться в государственных лабораториях.

Отбор образцов для исследования будет проводиться с участием полиции.

Импортеры субстанций каннабиса, которые могут использоваться в аптеках при изготовлении лекарств, должны получить соответствующее разрешение, а также пройти процедуру регистрации субстанции каннабиса.

Кому будут прописывать лекарства на основе каннабиса

Минздрав также утвердил перечень состояний и болезней, при которых можно назначать лекарства на основе каннабиса, в частности:

хроническая боль, которая обусловлена онкологическим заболеванием,

боль, обусловленная церебральным параличом, рассеянным склерозом,

травмы спинного мозга,

болезнь Паркинсона.

Лекарство на основе каннабиса может быть в форме оральных капель, твердых капсул, гелей и паст.

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