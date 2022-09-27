В Украине значительно упростили процесс медико-социальной экспертизы: как теперь устанавливают группу инвалидности

Ознакомиться с тем, как человеку с инвалидностью восстановить медицинские документы, потерянные или потерянные во время эвакуации или переезда можно по инфографике ниже.

Медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) продолжают работу в соответствии с нормативно-правовыми актами, упрощающими прохождение экспертизы в военное время.

Об этом сообщили в Минздраве.

"На период действия военного положения МСЭК осуществляет свои функции с обеспечением принципа экстерриториальности, то есть проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии независимо от места регистрации, проживания или пребывания граждан, обращающихся за установлением группы инвалидности", — отметили специалисты.

В случае, когда лицо обращается для установления инвалидности и не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия принимает решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии здравоохранения.

Минздрав также напоминает, что в случае невозможности обследования и оформления направления на МСЭК срок прохождения повторного осмотра для лиц с инвалидностью, в т. ч. и детям, пришедшимся на период действия военного положения на территории Украины, продлевается сроком не позднее шести месяцев после его прекращение/отмена. Все выплаты и соответствующие льготы сохраняются за лицом до истечения срока повторного осмотра.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" ткани размером в 15 см.