В Волынской области хирурги удалили 20-килограммовую раковую опухоль: история пациентки (фото 18+)

В Волынском онкоцентре хирурги удалили у пациентки раковую опухоль весом до 20 кг и размерами 40х27х25 см. Женщина обратилась к гинекологу впервые за 10 лет, только когда внезапно начал разрастаться живот.

Об этом сообщили в Волынской областной клинической больнице.

Пациентка около полугода назад заподозрила проблему, когда начала быстро набирать вес. Тест на беременность оказался отрицательным, а родственники успокаивали: это такая конституция тела, которая передалась по наследству. Мол, мама тоже не худощавая.

"Несмотря и так на невысокий вес, женщина села на диету, и вроде худела, а живот разрастался. И впервые за 10 лет все же обратилась к гинекологу. На УЗИ обнаружили опухоль, женщине диагностировали рак яичников", – говорится в сообщении больницы.

Опухоль могла лопнуть и спровоцировать сильное кровотечение. Из-за большой потери крови женщина могла бы умереть. Также была большая угроза поражения других органов, и спасти пациентку было бы гораздо труднее. Поэтому женщине безотлагательно провели операцию продолжительностью в два часа.

Волынские медики удалили 20-килограммовую раковую опухоль/Фото: Волынская областная клиническая больница

Волынские медики удалили 20-килограммовую раковую опухоль/Фото: Волынская областная клиническая больница

Гистология подтвердила рак – первую А стадию заболевания. Других разрастаний медики вокруг не обнаружили, однако взяли необходимое количество биопсии, чтобы окончательно понять степень поражения. От этого зависит дальнейшее лечение пациентки.

Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно и будет находиться в онкоцентре до получения всех результатов обследований.

"Это тот случай, когда очень важно вовремя обращаться за помощью даже при малейших сомнениях в своем здоровье, чтобы не затягивать до подобных ситуаций. Ведь женщина должна проходить обследование у гинеколога каждый год", — подчеркнули медики.

Напомним, ранее в Польше у 24-летней женщины удалили 100-килограммовую опухоль. Она была настолько большая, что пациентка не могла поместиться в компьютерный томограф.

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