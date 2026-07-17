В жару почти все совершают одну ошибку: она мешает организму охлаждаться

Вода / © pexels.com

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В жаркие дни организм быстрее теряет жидкость, поэтому правильный питьевой режим становится особенно важным. Медики объяснили, почему ледяная вода не всегда лучший способ охладиться и какую температуру напитка следует выбирать.

Об этом пишет Interia.

Многие в жару стремятся быстро освежиться, выпивая очень холодную или ледяную воду. Однако, по данным специалистов, когда температура воздуха превышает +30°C, такой напиток может не дать ожидаемого эффекта.

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Эксперты объясняют, что ледяная вода способна вызвать временное сужение кровеносных сосудов, из-за чего естественные механизмы охлаждения организма могут работать менее эффективно.

Лучшим выбором в жаркую погоду медики называют воду комнатной температуры или слегка охлажденную. Именно такая вода быстрее усваивается организмом, поддерживает процесс терморегуляции и помогает более эффективно восстанавливать водный баланс после потери жидкости из-за потоотделения.

Каких напитков лучше избегать

Специалисты также рекомендуют отказаться от сладких газированных напитков и соков с добавленным сахаром.

Из-за высокого содержания сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы они не только хуже утоляют жажду, но и способствуют обезвоживанию организма. Кроме того, такие напитки способны вызвать резкие колебания уровня глюкозы в крови, что усиливает усталость и потоотделение.

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Врачи советуют в течение дня регулярно пить обычную воду, не дожидаясь сильного чувства жажды. Именно она остается наилучшим напитком для поддержания водного баланса, нормальной терморегуляции и хорошего самочувствия в летнюю жару.

Напомним, обычный вентилятор может значительно облегчить пребывание в жару, если им правильно пользоваться. Эксперты рекомендуют размещать его у окна для создания сквозняка, включать заранее, охлаждать тело компрессами на запястьях и шее, проветривать комнату ночью и днем держать окна закрытыми. Эффективный лайфхак — поставить перед вентилятором миску со льдом. Вентилятор не заменяет кондиционер, но улучшает циркуляцию воздуха и самочувствие.

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