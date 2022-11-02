Вакцина КПК: в 23 регионах Украины уже можно сделать прививку от кори, паротита и краснухи

Вместе с вакциной КПК в регионы также поехали вакцины от дифтерии и столбняка.

До 4 ноября 23 украинских региона получат 196 тыс. вакцины от кори, паротита и краснухи.

Об этом сообщили в Минздраве.

Вместе с вакциной КПК в регионы также поехали вакцины от дифтерии и столбняка АДП(м) и вакцина Comirnaty против коронавируса. Фактически, каждая область получит сразу три вакцины.

Важно, что 9 из 10 невакцинированных от кори людей и контактирующих с больным будут заражены.

Согласно Национальному календарю в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет – плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма ребенка от кори.

Календарь прививок Минздрава

Ранее женщины Украины рассказали об опыте кормления грудью.

Напомним, в Украине беременные могут вакцинироваться от COVID-19.

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