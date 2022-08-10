Вакцина против болезни Лайма перешла к третьей фазе испытаний — Pfizer

VLA15 – это единственная вакцина против болезни Лайма, находящаяся в клинической разработке.

Компания Pfizer приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины-кандидата против болезни Лайма VLA15 совместно с французской компанией Valneva SE.

Об этом сообщили на сайте Pfizer.

Биотехнологические компании сейчас набирают около шести тысяч участников в возрасте от 5 лет в 50 регионах Европы и США, где есть эндемическая болезнь Лайма. Они получат три дозы вакцины под названием VLA15 или плацебо, а затем бустерную дозу.

Также читайте В Украине обнаружили первые случаи новой разновидности "Омикрона": чем опасен и действует ли вакцина

"В связи с ростом глобальных показателей болезни Лайма предоставление людям нового способа защиты от этой болезни более важно, чем когда-либо", — заявила Аннализа Андерсон, старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработки вакцин Pfizer.

VLA15 – это единственная вакцина против болезни Лайма, находящаяся в клинической разработке. Она нацелена на бактерии Borrelia burdorferi, главную причину передающейся клещами болезни и "продемонстрировала сильный иммунный ответ и удовлетворительный профиль безопасности в доклинических и клинических исследованиях".

Если испытания покажут, что вакцина безопасна и эффективна, в Pfizer говорят, что смогут подать запросы на одобрение в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США и Европейского агентства по лекарственным средствам в 2025 году.

Ранее ТСН.ua писал о вакцинации кошек: почему нужна и от чего защищает.

COVID наступает: Кто может делать бустерную прививку и какими вакцинами - Александр Заика в ТСН

Читайте также: