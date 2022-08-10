Вакцина против болезни Лайма перешла к третьей фазе испытаний — Pfizer

VLA15 – это единственная вакцина против болезни Лайма, находящаяся в клинической разработке.
Компания Pfizer приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины-кандидата против болезни Лайма VLA15 совместно с французской компанией Valneva SE.
Об этом сообщили на сайте Pfizer.
Биотехнологические компании сейчас набирают около шести тысяч участников в возрасте от 5 лет в 50 регионах Европы и США, где есть эндемическая болезнь Лайма. Они получат три дозы вакцины под названием VLA15 или плацебо, а затем бустерную дозу.
"В связи с ростом глобальных показателей болезни Лайма предоставление людям нового способа защиты от этой болезни более важно, чем когда-либо", — заявила Аннализа Андерсон, старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработки вакцин Pfizer.
VLA15 – это единственная вакцина против болезни Лайма, находящаяся в клинической разработке. Она нацелена на бактерии Borrelia burdorferi, главную причину передающейся клещами болезни и "продемонстрировала сильный иммунный ответ и удовлетворительный профиль безопасности в доклинических и клинических исследованиях".
Если испытания покажут, что вакцина безопасна и эффективна, в Pfizer говорят, что смогут подать запросы на одобрение в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США и Европейского агентства по лекарственным средствам в 2025 году.
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