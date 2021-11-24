Вакцинация против COVID-19 и хронические болезни: когда прививка жизненно важна

Жизненно важно вакцинироваться против коронавируса, в частности, людям с бронхиальной астмой.
Хронические болезни не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Есть категории людей, имеющих хронические недуги и им жизненно важно прививаться.
Об этом сообщает сообщество "Коронавирус_инфо".
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Отмечается, что люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19. Впрочем, таким пациентам перед вакцинацией против коронавируса все же следует проконсультироваться с врачом.
А вот очень важно вакцинироваться людям со следующими хроническими болезнями:
- бронхиальной астмой;
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- диабетом;
- ВИЧ;
- хроническими заболеваниями почек;
- пациентам на гемодиализе.
Лицам с аллергией можно вакцинироваться и даже в период обострения болезни.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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