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Вакцинация против COVID-19 и хронические болезни: когда прививка жизненно важна

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Вакцинация против COVID-19 и хронические болезни: когда прививка жизненно важна

Associated Press

Жизненно важно вакцинироваться против коронавируса, в частности, людям с бронхиальной астмой.

Хронические болезни не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Есть категории людей, имеющих хронические недуги и им жизненно важно прививаться.

Об этом сообщает сообщество "Коронавирус_инфо".

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Отмечается, что люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19. Впрочем, таким пациентам перед вакцинацией против коронавируса все же следует проконсультироваться с врачом.

А вот очень важно вакцинироваться людям со следующими хроническими болезнями:

  • бронхиальной астмой;
  • сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • диабетом;
  • ВИЧ;
  • хроническими заболеваниями почек;
  • пациентам на гемодиализе.

Лицам с аллергией можно вакцинироваться и даже в период обострения болезни.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, в большинстве случаев грипп и коронавирусная болезнь имеют схожие симптомы. Как ни перепутать болезни, читайте здесь.

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