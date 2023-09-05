Вакцинация против COVID-19 в Украине: главный госсанврач Кузин сообщил об изменениях для некоторых категорий граждан

Вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Об этом сообщил главный госсанврач Игорь Кузин.

"В мире сейчас происходит пересмотр тех рекомендаций, которые касаются проведения вакцинальных сессий. Финальное и окончательное решение относительно того, какой должна быть вакцинация против коронавирусной инфекции — включена (в календари прививок — ред.) или рекомендована — должно быть обнародовано на мировом уровне в конце ноября, когда состоится европейское заседание группы по вопросам иммунизации", – сообщил Кузин.

Он выразил надежду, что после обнародования этих мировых рекомендаций Национальная группа экспертов по иммунизации также может рекомендовать алгоритм включения вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.

Кузин также отметил, что сформализованы определенные "группы риска" людей, которые должны проходить вакцинацию против COVID:

медицинские работники,

группы высокого риска, среди которых лица от 60 лет,

лица с иммунокомпрометированным состоянием,

дети, имеющие тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания.

По его словам, именно эти группы риска, в случае заболевания короновирусом, независимо от штамма, имеют высокий риск тяжелого течения болезни или летального исхода.

Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться против COVID-19

Гражданам Украины доступна бесплатная вакцинация против коронавируса до конца 2023 года и в течение 2024 года.

"По состоянию на сегодняшний день правительством заказывается по этому механизму обычно только три вакцины: Johnson, которая является однодозовой, и преимущественно используется для вакцинации сельского населения; мы также заказываем вакцину Pfizer, как у омикронспецифическую; обычную, и вакцину Pfizer для детей", — проинформировал Кузин. .

С октября 2023 года ожидается рост обращений на первичное звено с жалобами на ОРВИ, поэтому определенная часть быстрых тестов для диагностики COVID уже была распределена на уровень первичного звена медпомощи.

ПЦР-диагностика, по его словам, также будет бесплатной на уровне Центров контроля и профилактики болезней.

Как сообщил Кузин, в Украине 92 учреждения здравоохранения законтрактованы на пакет оказания медпомощи в чрезвычайных ситуациях, и готовы принимать пациентов с коронавирусной болезнью.

Также, по его словам, Украина располагает необходимым оборудованием для секвенирования штаммов вируса SARS-CoV-2, и пока не ожидается, что по территории Украины будут циркулировать другие штаммы, кроме Омикрона.

Напомним, новый вариант COVID-19 под названием EG.5 захватывает мир, в частности США. Там растет количество случаев заболевания и госпитализации.

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