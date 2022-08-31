Вакцинация взрослых: какие прививки должны быть у людей 25+ лет

По оценкам ВОЗ, прививки позволяют ежегодно предотвращать до 3 млн смертей.

Существует распространенный миф, что прививки делают только в детском возрасте. На самом деле, иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация.

Об этом напоминают специалисты Минздрава.

Так же взрослым обязательно следует вакцинироваться против отдельных болезней, если они не получили защиту от них в детстве.

Проверьте, защищены ли вы от опасных болезней по календарю прививок.

Фото: Pexels

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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