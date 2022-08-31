Вакцинация взрослых: какие прививки должны быть у людей 25+ лет

Вакцинация является одним из самых надежных способов защиты от инфекционных заболеваний, создающих угрозу жизни.
По оценкам ВОЗ, прививки позволяют ежегодно предотвращать до 3 млн смертей.
Существует распространенный миф, что прививки делают только в детском возрасте. На самом деле, иммунитет против некоторых заболеваний сохраняется не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин — ревакцинация.
Об этом напоминают специалисты Минздрава.
Так же взрослым обязательно следует вакцинироваться против отдельных болезней, если они не получили защиту от них в детстве.
Проверьте, защищены ли вы от опасных болезней по календарю прививок.
Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.
Читайте также: