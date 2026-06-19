Вакцина от COVID-19 оказалась полезной не только для легких: что выяснили учёные

Вакцина / © Associated Press

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Вакцины против COVID-19 могут иметь дополнительные преимущества для здоровья, выходящие за рамки защиты дыхательной системы. К такому выводу пришли ученые Министерства по делам ветеранов США (VA), которые исследовали связь между вакцинацией и риском серьезных сердечно-сосудистых осложнений.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Исследователи напоминают, что, хотя COVID-19 в первую очередь ассоциируется с заболеваниями дыхательной системы, последствия инфекции могут выходить далеко за пределы лёгких. По их словам, заражение SARS-CoV-2 связано с повышенным риском серьезных сердечно-сосудистых событий, которые могут возникать как во время острой фазы болезни, так и после выздоровления.

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Среди возможных последствий специалисты называют инфаркт миокарда, сердечную недостаточность и другие нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Ранее масштабные исследования уже показывали, что длительный COVID может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы проверить, сохраняется ли защитный эффект вакцинации в сезоне 2024–2025 годов, авторы работы проанализировали медицинские данные более 1 миллиона человек, обратившихся в систему здравоохранения ветеранов США с 3 сентября по 31 декабря 2024 года.

Все участники прошли сезонную вакцинацию от гриппа. При этом 349 085 человек дополнительно вакцинировались от COVID-19. Именно эту группу исследователи сравнивали с теми, кто получил только вакцину от гриппа.

В течение последующих восьми месяцев или до наступления одного из определённых в исследовании случаев учёные отслеживали четыре основных сердечно-сосудистых события: смерть от сердечно-сосудистых причин, инфаркт миокарда, инсульт и госпитализацию по поводу сердечной недостаточности.

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Анализ показал, что вакцинация против COVID-19 была связана с более низким риском инфаркта миокарда, госпитализации по поводу сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых осложнений, связанных с COVID-19. В то же время в отношении инсульта статистически значимого снижения риска выявлено не было.

В ходе более подробного анализа исследователи установили, что наиболее выраженный положительный эффект наблюдался у людей в возрасте старше 75 лет. Кроме того, польза от вакцинации была более заметной у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Авторы исследования отмечают, что одним из возможных объяснений такого эффекта является способность вакцины снижать тяжесть течения COVID-19. В результате этого может снижаться уровень воспаления и повреждения тканей, которые связывают с развитием сердечно-сосудистых осложнений после инфекции.

Кроме того, ученые отметили, что польза от вакцинации может выходить за рамки клинически подтвержденных случаев осложнений COVID-19, поскольку часть инфекций остается недиагностированной.

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Учёные также отмечают, что исследование имеет определённые ограничения. Поскольку большинство участников были ветеранами США — преимущественно мужчинами старшего возраста и белой расы, — полученные результаты могут не в полной мере отражать ситуацию для всего населения.

Напомним, ранее британские учёные успешно завершили первые клинические испытания на людях уникальной вакцины против коронавирусов, которая была полностью разработана с помощью модели искусственного интеллекта.

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