Вакцина против рака показала впечатляющие результаты: что удалось выяснить учёным

Вакцина против меланомы: ученые сообщили о важном прорыве / © pexels.com

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Американские фармацевтические компании Moderna и Merck разработали персонализированную вакцину против меланомы, которая продемонстрировала обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний. Применение препарата в сочетании со стандартной иммунотерапией позволило снизить риск повторного развития опухоли или смерти пациента на 42%.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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Новая вакцина основана на технологии мРНК и предназначена для борьбы с меланомой — одной из самых опасных форм рака кожи. В отличие от традиционных препаратов, её изготавливают индивидуально для каждого пациента с учётом генетических особенностей опухоли.

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Исследователи надеются, что в будущем такой подход удастся применять и для лечения других онкологических заболеваний.

Что показали испытания вакцины против рака

В клиническом исследовании третьей фазы приняли участие 1137 пациентов с меланомой. Всем участникам ранее были проведены операции по удалению злокачественных опухолей. Основной задачей испытания было выяснить, способна ли новая вакцина предотвратить рецидив заболевания после хирургического вмешательства.

Пациентов разделили на две группы. Первая получала персонализированную мРНК-вакцину в сочетании со стандартной иммунотерапией. Вторая проходила только традиционное лечение без применения нового препарата.

Через два года исследователи сравнили результаты обеих групп. Выяснилось, что у 82% пациентов, получавших вакцину, не наблюдалось рецидива меланомы. Среди участников, проходивших только стандартную терапию, этот показатель составил 70%.

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Кроме того, комбинированное лечение продемонстрировало свою эффективность в снижении риска появления отдаленных метастазов или летального исхода.

В частности, через два года после начала исследования 88,5% пациентов из группы вакцинации оставались живы и не имели отдаленных метастазов. В группе стандартного лечения соответствующий показатель составил 80%.

В целом результаты показали, что добавление персонализированной вакцины к иммунотерапии снизило риск рецидива меланомы или летального исхода на 42% по сравнению с применением только стандартного метода лечения.

Как действует новая вакцина против меланомы

Главная особенность разработки компаний Moderna и Merck заключается в том, что препарат создается индивидуально для каждого пациента. Это позволяет учитывать индивидуальные особенности раковых клеток, которые могут различаться даже у пациентов с одинаковым диагнозом.

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Сначала учёные исследуют генетический материал опухолевых и здоровых клеток пациента. Сравнивая полученные данные, они выявляют мутации, характерные именно для злокачественного новообразования.

На основе этой информации изготавливают персонализированную мРНК-вакцину. Её задача — научить иммунную систему распознавать характерные признаки раковых клеток и направлять против них иммунный ответ.

Таким образом, лечение подбирается с учетом особенностей конкретной опухоли, а не применяется одинаковый состав вакцины для всех пациентов.

Исследователи считают такой подход перспективным для развития персонализированной онкологической терапии. В будущем аналогичную технологию могут исследовать для борьбы с другими видами злокачественных опухолей.

Когда вакцина против рака станет доступной для пациентов

Несмотря на обнадеживающие результаты испытаний, новый препарат пока не входит в число стандартных методов лечения онкологических заболеваний.

Компании Moderna и Merck уже ведут переговоры с органами, ответственными за регулирование и одобрение лекарственных средств. В то же время процедура получения необходимых разрешений может затянуться на годы.

Важно отметить, что разработанная вакцина не предназначена для профилактики рака у здоровых людей. В ходе исследования её применяли у пациентов, у которых уже была диагностирована меланома и опухоли были удалены хирургическим путём.

Цель такого лечения — снизить вероятность рецидива заболевания и развития отдаленных метастазов.

В дальнейшем исследователям необходимо оценить долгосрочные результаты применения препарата. Если эффективность нового подхода подтвердится, персонализированные мРНК-вакцины могут стать важным дополнением к существующим методам борьбы с онкологическими заболеваниями.

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