Вам кажется, будто по коже ползают насекомые? : что за этим может стоять

Мурашки по коже / © Credits

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Ощущение, будто по коже ползают мелкие насекомые, стекает капля воды или затрагивает паутину, когда на самом деле ничего нет, является специфическим расстройством чувствительности. В медицине это состояние называется формикацией (от латинского formica — муравей). Это разновидность парестезии, при которой мозг воспринимает фантомные сигналы как вполне реальные раздражители.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.hu.

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Несмотря на то, что снаружи кожа может оставаться абсолютно чистой и невредимой, ощущения для человека абсолютно реальны. Специалисты отмечают: пациент не придумывает симптомы — участки мозга, ответственные за обработку соприкосновений, работают так, будто тело действительно испытывает внешнее воздействие.

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Основные причины возникновения формикации

Формикация не является самостоятельным диагнозом, а лишь симптомом, который может указывать на ряд нарушений в организме:

Неврологические заболевания (невропатия): Поврежденные или раздраженные нервные волокна посылают ложные сигналы мозгу. Это наблюдается при сахарном диабете, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, мигрени, эпилепсии, последствиях инсульта или послеперенесенном опоясывающем лишае.

Дефицитные состояния и внутренние заболевания: Нехватка витамина B12 или фолиевой кислоты ухудшает работу нервной системы. Также симптомы могут вызвать сбои в работе щитовидной железы, печени и почек из-за накопления продуктов обмена.

Гормональные изменения Сбой или естественная перестройка гормонального фона (в частности во время менопаузы) часто сопровождается жжением, зудом и фантомными ощущениями на коже.

Побочное действие лекарства и веществ: Вызвать подобные расстройства могут некоторые антидепрессанты, препараты от эпилепсии, антибиотики. Также формафикация является классическим симптомом синдрома отмены алкоголя или употребления стимуляторов.

Чем формафикация отличается от психологических расстройств

Важно различать физическое расстройство чувствительности и так называемый бредовой паразитоз (твердую убежденность человека в заражении паразитами при отсутствии каких-либо медицинских подтверждений).

Медицинские протоколы требуют исключить дерматологические проблемы, инфекции, соматические и неврологические патологии. Только после детального обследования (лабораторные анализы, осмотр невролога и дерматолога), если органические причины не найдены, рассматривается влияние сильного стресса, тревожных расстройств, депрессии или бессонницы.

Когда следует немедленно обратиться за помощью

Особое внимание требует внезапное начало симптомов. Если ощущение ползания или занятия сопровождается опусканием уголка рта, слабостью в конечностях, нарушением речи, зрения или головокружением, это может быть признаком инсульта и требует срочного вызова скорой помощи.

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При плановом лечении категорически не рекомендуется обрабатывать кожу агрессивными антисептиками или бытовой химией, ведь это может привести к ожогам и инфицированию утра от расчесывания. Главная цель терапии — выявление и устранение первопричины.

Напомним, внезапная и постоянная потребность есть соленое – это не просто изменение вкусовых предпочтений, а возможный ранний симптом болезни Аддисона. Это состояние поражает надпочечники и требует обязательного лечения, поскольку без медицинского вмешательства может представлять угрозу жизни.

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