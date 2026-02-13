Вам нужна только лестница: как дома проверить состояние сердца

Боль в сердце / © pexels.com

Кардиологи разработали простые методы самодиагностики сердечно-сосудистой системы, для которых нужны лишь обычные ступеньки. Узнайте, о каких критических показателях пульса и времени стоит знать каждому.

Об этом пишет U-NEWS.

Есть довольно простые методы, которые помогают оценить состояние сердечно-сосудистой системы с помощью обычного подъема по лестнице.

Первый вариант: после легкой разминки поднимитесь пешком на четвертый этаж. Достигнув его, измерьте пульс — показатель должен быть меньше 140 ударов в минуту. Если частота сердцебиения превышает этот предел, стоит обратиться к кардиологу для консультации.

Второй способ требует большей нагрузки. Для него понадобится подъезд одиннадцати- или двенадцатиэтажного дома и четыре минуты времени — именно столько отводится на подъем от первого до последнего этажа.

Темп должен быть равномерным: не следует начинать слишком быстро, перескакивая через ступеньки, чтобы не потерять силы ближе к финишу. Во время подъема важно контролировать самочувствие и частоту сердцебиения.

Человек примерно 40 лет без серьезных проблем со здоровьем должен справиться с подъемом на 11 — 12 этаж за четыре минуты. Если же вам нужно значительно больше времени или появляется боль в груди, это может быть тревожным сигналом.

«Физическая неспособность подняться на 12 этаж за 4 минуты может быть признаком серьезной изношенности сердечной мышцы», — говорят кардиологи.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. По словам кардиолога Роя Зигельштейна, опасность представляют не только вредное питание или недостаток спорта. Эмоциональный стресс и социальная изоляция являются такими же мощными факторами риска, как высокий холестерин или гипертония, поскольку одиночество и депрессия прямо вредят сердцу. Врач советует активно искать социальных контактов, чтобы уменьшить это влияние.