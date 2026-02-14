Ванна вместо тренировки: ученые обнаружили неожиданное влияние горячей воды на организм

Горячая ванна может помочь снизить артериальное давление / © www.freepik.com/free-photo

Обычная горячая ванна может стать полноценной медицинской процедурой, однако оздоровительный эффект почувствуют не все. Ученые считают, что погружение в теплую воду может стать полноценным методом пассивной теплотерапии.

Об этом пишет The Mirror.

Доказательства от пользы принятия горячих ванн были обнародованы в научном издании Journal of Applied Physiology. Исследователи рассматривают погружение в воду как метод пассивной тепловой терапии — практику, которая веками существовала в римских термах, японских онсенах и турецких хамамах.

Суть метода заключается в длительном пребывании в воде, прогретой до 39-40°C. Именно такой температурный режим, согласно выводам ученых, способен существенно снижать артериальное давление.

Горячая ванна может существенно снизить артериальное давление / © ISO Republic

Обычно температура воды в ванне колеблется от 33°C до 37°C. Однако важно быть осторожным с более высокими температурами (более 40°C), поскольку это может привести к перегреву организма.

Для того, что безопасно практиковать погружение в горячую воду, некоторые стратегии включают постепенный выход из ванны, период восстановления сидя после выхода из ванны перед тем, как встать, держание конечностей подальше от воды и обеспечение достаточной гидратации перед погружением.

Чтобы использовать этот метод теплотерапии в повседневной жизни, исследователи рекомендуют использовать воду с температурой от 39°C до 40°C и находиться в ней около 30 минут. После этого вам стоит придерживаться вышеупомянутых правил.

Как отмечают ученые, принятие горячей ванны (40,5-43°C) может мгновенно снизить артериальное давление благодаря расширению сосудов.

По данным News Medical, 15-30 минут такой процедуры могут дать впечатляющий результат — падение показателей до 60 мм рт. ст. Наиболее стабильный эффект наблюдается у пожилых людей, которые уже лечат гипертонию, тогда как у молодежи изменения минимальны.

Кроме сердечно-сосудистых преимуществ,теплотерапия улучшает качество сна, снимает стресс и укрепляет нервную систему.

Специалисты отмечают, что для людей с кровяным давлением (давление от 130/80 мм рт. ст.) даже незначительное снижение показателей на 10 пунктов уменьшает риск сердечных патологий на 20%. Горячая ванна действует подобно легким физическим тренировкам: повышение температуры тела запускает целый ряд полезных физиологических реакций.

Ученые называют такую терапию перспективным дополнением к основному лечению, они отмечают, что исследования имеют лишь наблюдательный характер и требуют дополнительных доказательств.

