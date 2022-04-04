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Варианты перекусов в бомбоубежище: лаваш с начинками, которые можно приготовить на скорую руку

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Варианты перекусов в бомбоубежище: лаваш с начинками, которые можно приготовить на скорую руку

рецепт как приготовить лаваш

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях.

"Уже все поняли, что сирены раздаются по несколько раз ежедневно во многих городах страны", – написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети, а также предоставила варианты быстрого перекуса – рецепты лаваша с разными начинками.

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По ее словам, начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок.

Итак, какие блюда в лаваше можно приготовить?

© Credits
Credits

Начинки для лаваша⁣ ⁣ ⠀

  • вареное куриное или индюшиное филе; ⁣
  • нежирные твердые сыры;
  • обезжиренный творог;⁣⁣
  • жареные грибы;
  • овощи;⁣⁣
  • любая зелень; ⁣
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣
  • хумус;
  • маринованный лук;⁣⁣
  • чеснок (немного); ⁣ ⁣ ⠀

⁣Удачные сочетания продуктов для начинок

  • Творог + зелень + чеснок.
  • Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
  • Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
  • Консервированный тунец в собственном соку+листья салата+свежий огурец+помидор+болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока.
  • Творог+банан

Виды специй, чтобы дополнить блюдо

⁣⁣В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.

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