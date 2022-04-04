Варианты перекусов в бомбоубежище: лаваш с начинками, которые можно приготовить на скорую руку

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях.
"Уже все поняли, что сирены раздаются по несколько раз ежедневно во многих городах страны", – написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети, а также предоставила варианты быстрого перекуса – рецепты лаваша с разными начинками.
По ее словам, начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок.
Итак, какие блюда в лаваше можно приготовить?
Начинки для лаваша ⠀
- вареное куриное или индюшиное филе;
- нежирные твердые сыры;
- обезжиренный творог;
- жареные грибы;
- овощи;
- любая зелень;
- рыба (особенно филе из нежирных сортов);
- хумус;
- маринованный лук;
- чеснок (немного); ⠀
Удачные сочетания продуктов для начинок
- Творог + зелень + чеснок.
- Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
- Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
- Консервированный тунец в собственном соку+листья салата+свежий огурец+помидор+болгарский перец.⠀
- Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока.
- Творог+банан
Виды специй, чтобы дополнить блюдо
В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.