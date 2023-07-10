Варикозное расширение вен "редко встречается" в странах, где придерживаются простых правил питания

Исследования выявили "значительную связь" между образованием варикозного расширения вен и хроническими запорами. Более того, оказывается, что правильная диета помогает снизить риск развития варикоза.

Об этом пишут в газете Express.

Как правило, варикозное расширение вен вызывается ослаблением стен и клапанов вен. Это часто случается, когда давление в венах повышается из-за длительного сидения или стояния. Иногда отсутствие определенных продуктов в рационе может способствовать образованию варикозного расширения вен, затрудняя дефекацию.

Очень распространенным проявлением хронической венозной недостаточности, поражающей от 25% женщин до 15% мужчин, являются извилистые, расширенные поверхностные вены размером 4 мм или более.

Наиболее значимыми факторами риска состояния являются: женский пол, пожилой возраст, повседневный анамнез, беременность, длительное стояние, ожирение и пороки развития сосудов. Признано, что некоторые факторы питания также способствуют развитию варикозного расширения вен.

Как объясняется в исследовании, варикозное расширение вен редко встречается в тех частях света, где распространена нерафинированная диета с высоким содержанием клетчатки. Питание с низким содержанием клетчатки способствует развитию варикозного расширения вен из-за необходимости больше напрягаться при дефекации.

Это наблюдение согласуется с исследованиями, обнаружившими значительную связь между варикозным расширением вен и хроническим запором. Когда напряжение увеличивает давление в брюшной полости, это препятствует возвращению крови через ноги. Долгосрочное повышение давления может ослабить стенку вены, вызывая варикозное расширение или геморрой, или может ослабить стенку толстого кишечника.

Поэтому диета с высоким содержанием клетчатки является важнейшим средством лечения и профилактики варикозного расширения вен и геморроя. Дополнительным осложнением запора является то, что он может вызвать растяжение кишечника, сжимает брюшные вены и уменьшает кровообращение.

Помимо добавления достаточного количества клетчатки в рационе, нужно также ограничить пищу, которая влечет за собой закупорку артерий. В частности это, жареная пища, яув, например, способствует образованию налета на внутренних стенках артерий, что препятствует прохождению крови через них.

Чтобы предотвратить развитие варикозного расширения вен, следует обратить внимание на другие признаки хронической венозной недостаточности. По данным Johns Hopkins Medicine, это состояние вызывает:

Отеки ног и лодыжек;

Чувство скованности в икрах или зуд;

Боль в ногах;

Болевые ощущения при ходьбе;

Кожа становится коричневого цвета, часто у лодыжек;

Судороги в ногах или мышечные спазмы.

Часто симптомы можно принять за другие заболевания, поэтому следует проконсультироваться с врачом, чтобы подтвердить основную проблему.

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