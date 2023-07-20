Ваш мозг будет всегда здоровым: полезные советы нейробиологов

Качественный отдых, физические нагрузки, освоение новых навыков, яркие впечатления – это необходимые условия для здоровья мозга. Чтобы мы могли генерировать креативные идеи, были эффективными, творческими и вели полноценную жизнь, ученые советуют придерживаться пяти простых рекомендаций. Приведенные в статье советы помогут сохранить мозг здоровым, а разум ясным и продуктивным.

Полноценный сон

Сон в течение семи-восьми часов позволяет мозгу полностью отдохнуть и восстановить силы. Это время нужно ему для самовосстановления, систематизации новой информации, приходящей к нам в течении дня, и формирования воспоминаний. Когда мы полноценно отдыхаем, становимся сосредоточенными, внимательными, можем принимать правильные решения и генерируем креативные идеи. Также хороший сон улучшает адаптивность мозга к новым вызовам, а с возрастом улучшает способность к усвоению и обработке новой информации.

Физическая активность

Регулярные упражнения и умеренная физическая нагрузка хорошо влияют не только на организм человека и поддержание превосходной формы тела, но и на здоровье мозга. С возрастом наши когнитивные способности замедляются: мы медленнее обрабатываем новую информацию и принимаем решения. Регулярные физические упражнения задерживают возрастные процессы, также способствуют снижению кровяного давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют кровоснабжение к мозгу. Медики рекомендуют совершать 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю. Не обязательно каждый день посещать тренажерный зал, это может быть просто выгул собаки или любая другая физическая активность.

Здоровое питание

Чтобы мозг работал эффективно, нужно правильно и полноценно питаться. Включите в свой рацион больше овощей, ягод, фруктов, зелени, орехов и рыбы. Необходимо есть яйца, пить молоко, избегать употребления алкоголя и табака. Следует уменьшить потребление жирной пищи, сахара и соли во избежание риска появления сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо есть больше орехов, салатов, жирной морской рыбы и яблок.

Умственные упражнения и новые впечатления

Не менее важны умственные упражнения — чтение, головоломки, изучение иностранных языков или игра на музыкальных инструментах. Игра в такие игры, как шахматы или судоку, способствует развитию стратегического мышления.

Получайте яркие впечатления, постоянно открывая для себя что-нибудь новое. Это могут быть путешествия в незнакомые места, освоение новых умений или изменение условий взаимодействия в социуме, так называемое, расширение зоны комфорта. Новый опыт заставляет мозг работать быстрее, реагировать по-другому и приспосабливаться к изменениям в жизни.

Связь с окружающим миром

Чтобы эмоциональное состояние всегда было в норме, необходимо здоровое общение с другими людьми. Поддерживая крепкие и хорошие отношения, мы становимся счастливее и спокойнее. В этом случае снижается риск психических расстройств и укрепляется здоровье мозга. Нужно почаще встречаться с друзьями, родителями и знакомыми, включаться в общественную деятельность, посещать различные мероприятия. Это также будет способствовать расширению кругозора и знакомствам с новыми интересными людьми.

Читайте также:

Топ-5 продуктов, которые помогают похудеть и улучшают работу мозга

Волосы больше не будут выпадать: лечение в домашних условиях

Как быстро снять стресс и успокоиться: что нужно есть