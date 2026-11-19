Болезнь Паркинсона — как распознать заболевание по почерку / © Unsplash

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Уменьшение размера букв и изменение привычного почерка могут свидетельствовать о болезни Паркинсона. Специалисты объяснили, почему возникают такие нарушения и какие ещё симптомы могут указывать на заболевание.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на организацию Parkinson’s UK.

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Одним из возможных признаков болезни Паркинсона является микрография — изменение почерка, при котором буквы становятся заметно мельче. У некоторых людей они постепенно уменьшаются во время письма и располагаются всё ближе друг к другу.

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По словам специалистов, болезнь Паркинсона вызывает изменения в головном мозге, которые могут замедлять движения и уменьшать их амплитуду. Это также влияет на мелкую моторику рук, из-за чего человеку становится сложнее писать с прежней скоростью, а его почерк может ухудшаться.

По оценкам Британского научно-исследовательского института по изучению деменции, каждый 37-й житель Великобритании в течение жизни получит диагноз болезни Паркинсона.

Какие еще симптомы могут указывать на болезнь Паркинсона

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) выделяет три основных двигательных симптома заболевания:

тремор;

замедление движений;

скованность мышц.

Среди других возможных симптомов — нарушение равновесия, потеря обоняния, запоры, проблемы со сном, головокружение, тревога и депрессия.

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Как правило, симптомы болезни Паркинсона развиваются постепенно, а на ранних стадиях могут быть незначительными.

Когда следует обратиться к врачу

В рекомендациях британского Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) отмечается, что мелкий и медленный почерк у взрослых может служить поводом для обследования на болезнь Паркинсона, если такие изменения не объясняются проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

В то же время изменение почерка не является достаточным основанием для постановки диагноза. Проблемы с письмом могут возникать и из-за других двигательных расстройств, в частности фокальной дистонии, а также физических проблем, влияющих на руки.

Отдельно специалисты обращают внимание на внезапные нарушения почерка. Если они возникли без явных проблем с мышцами или суставами, необходимо пройти обследование для исключения инсульта.

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В случае стойких изменений почерка, особенно если они сопровождаются тремором, скованностью мышц или замедлением движений, рекомендуется обратиться к семейному врачу.

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