Как походка человека выдает проблемы в организме / © Pexels

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Иногда врачу достаточно нескольких секунд, пока пациент идет по кабинету к стулу, чтобы заподозрить определенные нарушения в состоянии его здоровья. Сама манера передвижения нередко становится тем самым первым сигналом, который указывает на скрытые изменения в организме еще до начала разговора со специалистом. Как походка может указывать на проблему?

Об этом рассказывает Science Alert.

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Манера ходьбы может указать на скрытые проблемы с печенью и сном — новое исследование

Недавно ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая считывает моторику всего человеческого тела. Алгоритм анализирует собранные данные и выявляет корреляции, которые не имеют прямого отношения к мышцам или суставам. В частности, по походке он может обнаружить нарушения сна, развитие диабета и даже состояние печени.

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В рамках свежего исследования, результаты которого вышли на страницах журнала Nature Medicine, специалисты израильского Института Вейцмана проработали записи движений 3328 взрослых добровольцев.

Для клинической практики наблюдение за равновесием, осанкой и темпом передвижения не является новым — специалисты давно используют эти маркеры, а скорость ходьбы в научной среде даже получила неофициальное название «шестого жизненно важного показателя».

«Когда мы начинали этот проект, мы верили, что движения могут многое рассказать о вашем здоровье», — рассказал соавтор научной работы, специалист по компьютерным наукам Института Вейцмана Адам Габет.

Перед разработчиками встала задача выяснить, по силам ли машинному зрению уловить те неочевидные микросигналы, которые обычно замечает опытный глаз медика.

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Во время лабораторного тестирования участникам предложили пройти пять этапов двигательной активности: пройтись по беговой дорожке в медленном темпе 3 километра в час, пройтись в привычном для себя ритме, пошагать на одном месте, подняться со стула, а также постоять неподвижно для оценки устойчивости.

Фиксацию положения суставов в трехмерном пространстве обеспечивала специальная камера с датчиком глубины. Впоследствии инженеры натренировали нейросеть по принципу заполнения пробелов: из видеозаписей намеренно вырезали определенные сегменты, заставляя программу самостоятельно дорисовывать утраченную траекторию движения.

Чтобы восстановить эти фрагменты максимально точно, алгоритму пришлось научиться понимать сложную биомеханику — то, как разные сегменты координируются и работают в связке.

Полученные биомеханические профили перевели в массив числовых данных и сравнили с медицинскими досье участников, которые включали анализы крови, замеры тела, хронические болезни и привычки повседневной жизни.

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Среди 3210 проверенных параметров здоровья компьютерная модель нашла статистически подтвержденную связь с 1887 показателями. При этом анализ моторики всего тела оказался значительно глубже классических измерений.

Одним из самых показательных примеров стала печень. В медицинской практике степень ее фиброза или рубцевания оценивают по степени жесткости тканей. Как выяснилось, цифровые паттерны движений позволяют спрогнозировать этот показатель с точностью, которая не уступает специализированным биохимическим тестам крови.

Не менее неожиданной оказалась связь со сном: выяснилось, что характер движений корпуса — в зоне между плечевым поясом и тазом — сохраняет отпечаток того, насколько активно человек тренируется и как хорошо он спит.

«Открытием, которое меня особенно поразило, стало то, как сильно качество сна влияет на наше тело», — признался Габет.

Искусственный интеллект успешно находил признаки, характерные для обструктивного апноэ. Кроме того, система улавливала последствия бессонницы и даже реагировала, сколько часов участник спал накануне. Это доказывает, что нарушения сна прямо отражаются на биомеханике тела.

Когда к базовым прогностическим моделям — уже учитывавшим возраст, рост, индекс массы тела и объем внутреннего висцерального жира — добавили показатели двигательных паттернов, точность выявления диабета, депрессивных расстройств, бессонницы и даже факта приема лекарств заметно возросла.

Авторы проекта рассчитывают, что в будущем подобный скрининг станет рутинным инструментом в кабинетах врачей. Это быстрое тестирование, которое не требует анализов крови или сложных вмешательств.

У такого способа диагностики есть предостережения

В то же время, ученые предостерегают от поспешных выводов. Работа носила кросс-секционный характер, то есть состояние добровольцев фиксировали однократно, а не в динамике, поэтому невозможно точно сказать, что появляется раньше — болезнь или изменение походки.

Еще одним ограничением стала однородность выборки: большинство участников были в целом здоровыми израильтянами ашкеназского происхождения, поэтому результаты еще предстоит проверить на других этнических и возрастных группах.

«Перед внедрением в медицинскую практику понадобятся клинические исследования, которые продемонстрируют четкое разграничение показателей с высокой специфичностью», — резюмировал ученый.

В дальнейшем команда планирует выяснить, начинает ли меняться манера движений человека еще на доклинической стадии, до появления первых ощутимых симптомов.

Что будет, если каждый день проходить 12 тысяч шагов

Напомним, регулярные прогулки по 12-14 тысяч шагов в день способны кардинально улучшить работу всего организма, активировать процессы клеточного омоложения и существенно замедлить старение.

Уже через несколько недель такой активности адаптируются почки и сердечно-сосудистая система, а через 1–3 месяца растет выносливость мышц, растут новые капилляры, укрепляются кости и хрящи.

Впоследствии позитивные изменения достигают генетического уровня: через полгода регулярная ходьба изменяет паттерны метилирования ДНК, отключая гены воспаления и ожирения и активируя защитные коды. Исследования Университета Лестера также подтверждают, что быстрая ходьба активирует фермент теломеразу, который защищает теломеры и может снизить биологический возраст человека до 16 лет.

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