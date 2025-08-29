Ваша шея может указывать на риски для здоровья: что нужно знать

Шея / © ru.freepik.com

Реклама

Врачи уже давно используют индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии к бедрам, чтобы оценить риски для здоровья. Однако теперь ученые обращают внимание на неожиданный показатель — окружность шеи. Хотя массивная шея может являться признаком силы, как у спортсменов, исследования показывают, что она может сигнализировать о серьезных проблемах.

Об этом пишет Sciencealert.

Традиционный ИМТ не всегда показывает полную картину, ведь она не отличает жир и мышцы. Именно здесь и помогает измерение шеи. Исследования доказывают, что большая окружность шеи связана с распределением жира в верхней части тела, называемого висцеральным жиром. Этот жир особенно вреден, поскольку он окутывает внутренние органы и выделяет жирные кислоты в кровь, что может нарушать регуляцию холестерина, уровня сахара и сердечного ритма.

Реклама

Какие болезни связаны с большой шеей?

Сердечно-сосудистые заболевания: Люди с толстой шеей имеют более высокий риск развития гипертонии, фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма), сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Фибрилляция предсердий особенно опасна, поскольку может привести к образованию тромбов и инсульта.

Увеличенная окружность шеи повышает риск развития диабета 2 типа, а также гестационного диабета у беременных. Диабет, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные осложнения, в частности потерю зрения.

Проблемы со сном: Толстая шея часто связана с обструктивным апноэ сна, когда человек ненадолго прекращает дышать во сне. Это приводит к сильной усталости, повышает нагрузку на сердце и увеличивает риск автомобильных аварий.

Какой размер считается небезопасным?

Согласно исследованиям, риски для здоровья возрастают, если окружность шеи составляет:

для мужчин — более 43 см (17 дюймов) ;

для женщин — более 35,5 см (14 дюймов).

Важно, что эти риски сохраняются даже у людей с нормальным весом. Каждый дополнительный сантиметр выше указанных пределов увеличивает показатели смертности и госпитализации.

Читайте также Врачи рассказали, как снизить давление без таблеток

Что делать, если ваша шея в зоне риска?

Если ваша шея превышает эти показатели, это не повод паниковать, но повод задуматься. Это важный сигнал, который не следует игнорировать. К счастью, вы можете повлиять на ситуацию:

Изменяйте образ жизни: Регулярные кардио- и силовые тренировки помогут снизить жировые отложения.

Соблюдайте сбалансированное питание: Включите в рацион больше фруктов, овощей и бобовых.

Следите за сном Качественный сон помогает регулировать метаболизм.

Измерить шею очень просто: оберните сантиметр вокруг узкой части. Это быстрое измерение может предоставить ценную информацию о вашем здоровье, которую не всегда можно получить с помощью традиционных методов. Окружность шеи не заменяет другие показатели, но является еще одним важным инструментом для понимания состояния сердца и обмена веществ.

Реклама

Напомним, длительные прогулки в лесу положительно влияют на состояние людей постарше с гипертонией, то есть с хронически повышенным артериальным давлением.

Также наши предки верили, что некоторые предметы категорически нельзя отдавать в чужие руки, ведь вместе с ними из дома уходят благополучие, здоровье и семейная гармония. Эти приметы дошли до наших времен, и, даже если вы не очень верите в это, стоит знать, что именно не рекомендуется занимать.