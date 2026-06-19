Ваши глаза могут предсказать болезнь Альцгеймера: что обнаружили ученые

Глаз / © pexels.com

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Глаза могут содержать важные подсказки о риске развития болезни Альцгеймера еще до появления первых симптомов. К такому выводу пришли ученые, которые обнаружили связь между определенными изменениями в сетчатке глаза и факторами, повышающими вероятность развития этого нейродегенеративного заболевания.

Об этом сообщило издание Science Alert.

В последние годы все больше исследований свидетельствует о том, что состояние глаз может отражать процессы, происходящие в головном мозге. Особое внимание ученые уделяют сетчатке — светочувствительной ткани в задней части глаза, состоящей из нескольких слоев нейронов. Именно она может демонстрировать внешние признаки изменений, связанных с заболеваниями нервной системы.

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Ранее исследователи уже доказали, что снимки сетчатки могут помочь выявить людей с уже развившейся болезнью Альцгеймера. Новое исследование показало, что такие снимки могут быть полезны и для оценки риска развития этого заболевания в будущем.

В то же время авторы отмечают: фотографии сетчатки не позволяют поставить диагноз болезни Альцгеймера за несколько лет до появления симптомов. Они лишь помогают выявить признаки, которые могут свидетельствовать о повышенном риске когнитивного снижения.

По словам руководителя исследования, биомедицинского инженера Руогу Фанга из Университета Флориды, болезнь Альцгеймера развивается на протяжении десятилетий, но большинство современных методов диагностики выявляют ее уже на поздних стадиях. Поэтому поиск новых биомаркеров, в частности связанных со здоровьем сетчатки, может помочь раньше выявлять людей из групп риска и рекомендовать им дополнительные обследования и изменения образа жизни.

Для исследования команда использовала технологии машинного обучения. Ученые проанализировали 62 876 фотографий сетчатки, полученных от более чем 40 тысяч участников британского биобанка. Алгоритмы искусственного интеллекта учились определять 12 факторов, связанных с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Среди них — возраст, пол, курение, употребление алкоголя, особенности сна, депрессия, артериальное давление и индекс массы тела.

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В результате анализа исследователи выявили несколько особенностей сетчатки, которые могут быть связаны с будущим развитием заболевания. В частности, речь идет о повышенной жесткости сосудов, уменьшении плотности кровеносных сосудов, истончении зрительного нерва и других признаках старения сетчатки.

«У тех, у кого позже развилась болезнь Альцгеймера, наблюдалось сужение мелких артерий и артериол в сетчатке, что согласуется с результатами предыдущих исследований. Это может быть признаком нейроваскулярной дисфункции в более широком смысле, хотя это объяснение остается гипотетическим. Это лишь ассоциации, которые требуют дальнейшего изучения», — говорится в статье.

По мнению исследователей, сетчатка может служить своеобразным источником информации об общем состоянии организма. Ранее в других научных работах уже показывали, что изменения в ней могут быть связаны не только с заболеваниями мозга, но и с общим состоянием здоровья, в частности со здоровьем костей или риском преждевременной смерти.

Фотографирование сетчатки уже давно применяется в медицинской практике для пациентов с диабетом, глаукомой и катарактой. Если дальнейшие исследования подтвердят ее связь с риском деменции, такие снимки могут стать дополнительным инструментом для оценки состояния мозга и отслеживания развития нейродегенеративных заболеваний.

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