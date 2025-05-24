Ваши ногти бьют тревогу: 11 тревожных признаков, которые нельзя игнорировать

Проблемы с ногтями / © Credits

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Появление необычных изменений на ногтях может свидетельствовать не только об эстетических проблемах, но и о серьезных заболеваниях.

Об этом сообщило издание «Береги себя».

Темная полоса

Появление темной линии под ногтем руки или ноги — повод насторожиться. Такое изменение может указывать на меланому — одну из самых опасных форм рака кожи. Хотя не каждое пигментированное пятно является злокачественным, подобный симптом требует скорейшего осмотра врача. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на эффективное лечение.

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Ноготь отслаивается

Отслоение ногтя от ногтевого ложа, или онихолизис, часто возникает в результате механической травмы. Тем не менее оно также может сигнализировать о грибковой инфекции или псориазе. Подход к лечению зависит от источника проблемы: это могут быть как медикаменты, в частности противогрибковые средства, так и прекращение использования агрессивной косметики.

Воспаление кожи возле ногтя

Покраснение, припухлость и дискомфорт вокруг ногтевой пластины могут быть симптомами паронихии — состояния, часто возникающего из-за инфицирования. На начальных этапах заболевание хорошо поддается терапии с помощью антибактериальных средств и теплых ванночек. Если же ноготь меняет цвет на темно-зеленый или черноватый, это свидетельствует о серьезном бактериальном поражении, которое требует срочного медицинского вмешательства.

Точки, как на наперстке

Множество мелких углублений на поверхности ногтя, напоминающих структуру наперстка, может свидетельствовать о наличии хронических кожных или системных болезней, таких как псориаз, атопический дерматит или очаговое выпадение волос. В таких случаях следует обратиться к дерматологу для уточнения диагноза и назначения специального лечения.

Желтые утолщенные ногти

Если ногти стали желтыми, толще и медленнее растут, это может быть следствием длительного курения или регулярного использования цветных лаков без защитной основы. Однако подобные изменения иногда сигнализируют о более серьезных состояниях — в частности, патологии легких, ревматических заболеваниях или грибковой инфекции, которая требует специфической терапии.

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Поперечные борозды на ногтях

Глубокие линии, пересекающие ноготь поперек и имеющие вид дуг, известны как линии Бо. Они появляются, когда временно прекращается рост ногтя. Такая реакция организма может быть ответом на сильный физический или эмоциональный стресс, высокую температуру, химиотерапию или механическое повреждение. Если причина появления полос непонятна, стоит проконсультироваться с дерматологом.

Рогообразный ноготь, или онихогрифоз

Сильно утолщенный, искривленный ноготь, напоминающий бараний рог, может возникать как из-за наследственности, так и вследствие таких патологий, как нарушение кровообращения, псориаз или ихтиоз. В таких случаях требуется специализированное лечение с участием подолога или дерматолога.

Ложкообразные ногти (койлонихия)

Ногти, имеющие вогнутую форму и похожие на маленькие ложки, могут быть проявлением железодефицита в организме — состояния, часто сопровождающегося анемией. Такой симптом является основанием для проведения медицинского обследования и анализа крови.

Ногти, которые напоминают стиральную доску

Вертикальные выступы и углубления, появляющиеся преимущественно на большом пальце, часто связаны с навязчивой привычкой отодвигать или раздражать кутикулу. Это состояние называется онихотиломания. Консультация дерматолога поможет осознать проблему и вернуть ногтям здоровый вид.

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Синдром барабанных палочек

В случае этого состояния ногтевая пластина приобретает изогнутый вниз вид, а кончики пальцев становятся увеличенными в объеме. Подобный признак может быть как индивидуальной анатомической особенностью, так и сигналом о серьезных внутренних заболеваниях — в частности легочных, сердечных, печеночных или проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Изменение цвета ногтей

Изменения цвета ногтей могут быть косвенными показателями определенных болезней и не стоит их игнорировать:

Синеватый оттенок — возможное следствие кислородного голодания.

Белые ногти — могут свидетельствовать о диабете или болезни печени.

Тусклая поверхность — возможный признак анемии.

Сочетание розового и белого цвета — иногда указывает на патологии почек.

Желтый оттенок — вероятный признак инфекций или нарушений дыхательной системы.

Голубые полумесяцы или пятна — могут сигнализировать о токсическом отравлении.

Обратите внимание: изменение цвета ногтей — это лишь ориентировочный показатель состояния здоровья, а не точный диагноз. В случае появления подобных признаков необходимо обратиться к врачу для комплексного обследования.

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