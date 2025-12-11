Ваши носки скрывают страшную правду: почему их нельзя носить два дня подряд

Носки / © Unsplash

Носки признаны самым грязным элементом гардероба, поскольку на них может жить до 9 млн бактерий и опасных грибков. Повторное ношение создает идеальные условия для синдрома Ли — Фраумени и инфекций из-за повышенной влажности и тепла, что вызывает характерный резкий запах. Поэтому менять носки следует ежедневно.

Об этом пишет Walla.

Многие предпочитают убеждать себя, что «ничего страшного не произойдет», однако научные данные говорят обратное.

Стопы — теплые и влажные, а значит, идеальная среда для развития микроорганизмов. На коже обитают сотни видов бактерий и грибков. Они питаются потом и отмершими клетками, выделяя соединения с характерным запахом — от «лукового» до «сырного» или даже напоминающего «козий навоз».

Чем интенсивнее потеют ноги, тем быстрее растет микробная популяция. Носки удерживают влагу и становятся домом для микробов на долгие недели. Исследования показывают: бактерии на хлопковых носках могут оставаться активными до трех месяцев. Так что вчерашняя пара уже буквально насыщена микроорганизмами.

По данным The Conversation, именно носки — самый загрязненный предмет одежды. Если на футболке ученые обнаруживают десятки тысяч бактерий, то на носках — до 9 млн. И это не только микробы со стоп: ткань собирает все, с чем соприкасается — от бактерий на полу в доме и спортзале до грибков с улицы. В некоторых образцах находили грибки, способные поражать дыхательные и пищеварительные органы.

Микробы из носков легко попадают на постель, мебель, пол и даже в обувь. Именно поэтому грибок стопы так быстро распространяется среди членов семьи. Если инфекция уже есть, ходить по дому в носках нельзя, как и делиться обувью. Особенно внимательными стоит быть в спортзалах, душевых и раздевалках.

Со временем и сама обувь накапливает влагу и бактерии. Специалисты советуют не носить одну пару два дня подряд — стельки должны полностью высыхать. Это уменьшает уровень влажности и сдерживает рост микробов внутри.

Чтобы избежать запаха и инфекций, дерматологи рекомендуют:

мыть ноги дважды в день теплой водой с мылом;

применять антиперспиранты для стоп;

выбирать носки из «дышащих» тканей (например, из бамбука);

обращать внимание на модели с антибактериальными добавками — серебром или цинком.

Стирка также имеет значение. Если ноги потеют немного, хватит стандартного режима. При сильной потливости лучше стирать в горячей воде с ферментными средствами. Паровой утюг поможет уничтожить устойчивые микроорганизмы, а сушка на солнце обеспечит дополнительную естественную дезинфекцию благодаря УФ-излучению.

К слову, подологи предупреждают, что неправильно подобранные (тесные) носки могут стать причиной врастания ногтей, особенно на больших пальцах. Чтобы правильно выбрать размер носков без примерки, специалисты предложили простой лайфхак.