Важнейшая пищевая привычка при заболеваниях сердца – врачи советуют

Одна порция пищи с высоким содержанием жиров, вероятно, не приведет к немедленной отправке вас в отделение срочной помощи с сердечным приступом, но такая диета явно повлияет на ваше сердечно-сосудистое здоровье. Если у вас диагностировано заболевание сердца (или вы знаете, что подвержены риску его развития), следите за своим рационом.

В частности, по объему порций.

Из всех рекомендаций по питанию, полезному для сердца, наиболее эффективным является контроль порций. В то время как другие советы по питанию, такие как потребление большего количества фруктов и овощей, нежирных белков, цельных зерен и полезных жиров, вполне заслуживают соблюдения, здоровая для сердца диета начинается с разумного объема порций.

Американская кардиологическая ассоциация предоставила свои рекомендации по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Первый совет – корректировка потребления калорий. По их словам, для улучшения кардиометаболического здоровья люди должны "регулировать потребление и расход энергии для достижения и поддержания здорового веса тела". Контроль порций пищи, к которым вы привыкли, и перекусы – это правильный путь к поддержанию вашего веса.

Вы можете задаться вопросом, почему важно есть умеренные порции и следить за цифрами на весах. Разве для сердечных заболеваний важнее очистить артерии от насыщенных вредных жиров или натрия, повышающего артериальное давление? Конечно, это важная часть подхода для здоровья сердца, но поддержание нормального веса может быть еще важнее.

Согласно большому исследованию 2018 года, избыточная масса тела значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (особенно в молодом возрасте). Лишние килограммы даже увеличивают вероятность смерти от сердечных заболеваний.

Также читайте Можно ли пить кофе натощак

Связь между тем, сколько вы едите, и вашими шансами на заболевание сердца сводится к тому, как ваш вес влияет на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты давно знают, что высшее ИМТ может вызвать, например, высокое кровяное давление. А повышенный вес увеличивает вероятность развития высокого уровня холестерина и диабета, двух других основных факторов сердечных заболеваний. Тем временем ожирение может вызвать повреждение сердечной мышцы – даже при отсутствии других факторов риска.

Как же уменьшить порции, чтобы сердце было здоровее?

Есть много способов.

Попытайтесь изменить посуду. Некоторые тарелки имеют даже специальные разделы для каждой группы продуктов.

Ведите дневник и следите за тем, что вы потребляете. Просмотрите программы для отслеживания рациона (например, FatSecret или My Fitness Pal).

Ознакомьтесь со стратегией контроля порций размером с ладонь. Идея заключается в том, что соответствующая порция мяса размер вашей ладони, например, а кончик большого пальца является хорошим индикатором количества масла, соуса или сметаны.

Читайте также: