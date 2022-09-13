Важнейшая пищевая привычка в случае артрита – диетологи советуют

По оценкам разных экспертов, ревматоидным артритом сегодня страдают более 20 миллионов человек во всем мире. Если вы один из них, изменение рациона может помочь.

Воспаление суставов, вызывающее боль и скованность, может обостряться с возрастом, и лекарств от этого нет. Однако есть способы облегчить некоторые симптомы артрита или замедлить их. К примеру, изменение образа жизни и рациона.

Доказано, что некоторые продукты облегчают дискомфорт и боль, связанные с артритом, благодаря содержащимся в них важным витаминам и минералам.

Да, важнейшей пищевой привычкой в случае артрита является потребление достаточного количества зеленых овощей ежедневно.

Листовая зелень, брокколи, брюссельская капуста, спаржа богаты антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые помогают блокировать клетки от повреждения.

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Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и другие, могут оградить клетки от повреждения свободными радикалами. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в овощах, богатых витаминами A, C и K.

Результаты исследования, опубликованного в Международном журнале профилактической медицины, показывают, что антиоксиданты могут значительно улучшить активность заболевания. Исследование также показало, что антиоксиданты могут быть полезны для помощи в управлении окислительным стрессом при ревматоидном артрите.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Lifestyle Medicine, было установлено, что диета, богатая темными листовыми зелеными овощами, может способствовать увеличению уровня бета-каротина — пигмента, превращающегося в витамин А.

Это также может помочь снизить уровень C-реактивного белка (CRP), повышенный уровень которого может являться признаком острого воспаления, то есть потенциально может уменьшить риск или тяжесть хронических заболеваний, включающих воспаление.

Исследователи предложили ежедневно употреблять шпинат, листовую капусту, зелень, мангольд.

Итак, если у вас артрит, попробуйте добавить в свой рацион больше листовой зелени и крестоцветных овощей. Эти продукты помогут уменьшить воспаление, вызывающее болезненные симптомы в случае артрита, и одновременно улучшить общее здоровье организма.

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