Важно как никогда: в Минздраве объяснили, почему следует часто прикладывать ребенка к груди даже, если молоко исчезло

Важно как никогда: в Минздраве объяснили, почему следует часто прикладывать ребенка к груди даже, если молоко исчезло

Не теряйте надежды, ведь молоко может снова появиться.

Грудное молоко – это еда для малыша, которая всегда с вами.

Об этом напоминает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В чрезвычайных условиях войны это может спасти жизнь.

Вашему малышу менее 6 месяцев, а грудное молоко исчезло? Не теряйте надежды, ведь молоко может снова появиться, если часто прикладывать ребенка к груди.

Если грудное вскармливание невозможно, попробуйте готовую жидкую смесь, она более безопасна для малыша. И только если это невозможно, используйте детскую сухую смесь.

из-за войны в Украине тысячи женщин с маленькими детьми на руках оказались в крайне тяжелых условиях. Сейчас очень важно продолжить грудное вскармливание младенца – ведь это самая полезная, безопасная и удобная еда для вашего малыша.

Почему, несмотря на все испытания войны, стоит попытаться сохранить грудное вскармливание, — об этом пишет ЮНИСЕФ.

Грудное вскармливание имеет множество преимуществ над любой современной детской смесью:

Грудное молоко полностью обеспечивает потребности ребенка в питании и жидкости в течение первых шести месяцев жизни. Оно содержит достаточно воды. Даже во время очень жаркой погоды грудное молоко утоляет жажду вашего малыша. В первые дни жизни молозиво является своеобразной «первой иммунизацией», которая защищает малыша от болезней. Грудное молоко содержит все необходимые витамины и микроэлементы для сбалансированного развития ребенка. Материнское молоко содержит антитела для защиты ребенка от болезней. Грудное молоко – еда, которая всегда с вами и под рукой. Грудное молоко не исчезает из-за стресса. Даже если мать недостаточно питается, она может продолжить кормить грудью. Грудное вскармливание наиболее гигиенически безопасный способ кормить ребенка, ведь вам не нужно мыть или кипятить посуду. Физический контакт при кормлении грудью успокаивает как ребенка, так и маму. Кормить ребенка грудью можно до 2 лет и дольше.

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Дети старше 6 месяцев уже нуждаются в прикорме. Впрочем, вы все равно можете чаще кормить ребенка грудью. Тогда количество молока увеличится, и это поможет ребенку выжить в условиях нехватки еды.

Если вашему младенцу меньше полугода и он находится на грудном вскармливании, не переставайте кормить грудью и не начинайте давать малышу детские смеси, если вы не делали этого раньше. Продолжение грудного вскармливания даст ребенку больше шансов выжить.

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